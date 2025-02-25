Путинские олигархи и топ-чиновники: Канада ввела новые санкции против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против российских граждан и компаний. Ограничения затронули, в частности, высокопоставленных должностных лиц российского правительства, а также олигархов, поддерживающих Путина.

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Об этом сообщает прес-служба Трюдо. Отмечается: в целом, санкции были введены против 76 граждан РФ и компаний, зарегистрированных в России. Среди прочих, они налагаются на тех, кто:

поддерживает военно-промышленный комплекс Кремля;

причастен к депортации украинских детей.

Помимо этого, подчеркивается, Канада наложила санкции на 109 судов, которые перевозили подсанкционные товары и являлись частью российского теневого флота. Под ограничения попали, в частности:

92 нефтяных танкера, вовлеченных в транспортировку российской нефти в третьи страны;

9 танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), задействованных в транспортировке СПГ в третьи страны;

8 судов, ответственных за перевозку оружия в Россию из Ирана и Северной Кореи.

Также приняты решения, расширяющие запрет на экспорт чувствительных товаров и технологий из Канады в Россию.

"Перед лицом невообразимых трудностей украинцы выстояли и боролись за свободу и демократию. Канада поддерживала и будет продолжать поддерживать Украину в достижении справедливого и прочного мира. ... Чтобы поддерживать давление на Россию, премьер-министр Трюдо объявил о новых санкциях", – говорится в сообщении.

ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Также новые санкции против России ввел ЕС. Среди прочего, ограничения:

затронули 74 танкера теневого флота РФ, перевозящие российскую нефть в обход предыдущих санкций,

запрещают деятельность 8 росСМИ в Европе;

отключили 13 российских банков от платежной системы SWIFT.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Австралия ввела крупнейший пакет санкций против России с начала войны против Украины. В список ограничений попали 70 физических лиц и 79 связанных с Россией организаций. Также новые санкции ввела Новая Зеландия – 27 физических и 25 юридических лиц.

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