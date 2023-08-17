Путин созвал экстренное совещание из-за рубля: экстремальная мера не сработала, СМИ узнали новые планы 

Президент РФ Владимир Путин созвал экстренную встречу с представителями экономического блока. Они должны презентовать ему план спасения рубля, который упал до исторической отметки в 101 рубль за доллар.

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Как сообщает издание Financial Times, чрезвычайное повышение учетной ставки на 3,5 процентных пункта не смогло остановить падение рубля, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом. По словам источников, Путин планировал выслушать предложения Минфина России о том, чтобы потребовать от экспортеров конвертировать часть своей валютной выручки, большая часть которой в настоящее время находится за границей, в рубли.

Предложения министерства финансов, с которыми ознакомилась Financial Times, требуют от экспортеров продавать до 80 процентов своей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней после доставки и запрещают компаниям, отказывающимся подчиниться, получать государственные субсидии.

Другие предлагаемые меры включают запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за рубежом, даже в странах, которые Россия считает "дружественными"; отмена импортных субсидий; ограничение валютных свопов; и сокращение количества иностранной валюты, которую экспортерам разрешено вывозить из России.

Это предложение, которое станет первым случаем, когда Россия усилит валютный контроль с первых недель путинского вторжения в Украину в прошлом году, свидетельствует о растущей озабоченности Кремля влиянием войны на экономику страны.

Почему рубль ослаб

Как отметили аналитики Bloomberg, причин ослабления рубля несколько, в частности такие:

значительное ухудшение условий внешней торговли;

международные санкции, которые, собственно, и привели к падению рубля.

Так, отмечают они, доходы крупных российских экспортеров в июле-2023 сократились до 6,9 млрд долларов – с 16,8 млрд долларов за тот же период прошлого года, что очень ударило по российской экономике, ведь эти средства являются ключевым источником твердой валюты для России.

На падение рубля также влияет отток капитала:

домохозяйства перевели около 40 млрд долларов в иностранные банки – поскольку процентные ставки в рублях не оправдали инфляционных ожиданий, "а все большее число российских банков оказались отрезанными от глобальных платежных систем";

депозиты россиян в иностранных банках выросли в июне-2023 на 66 млрд долларов.

Одна из худших валют

Рубль уже ослаб на 23% по отношению к доллару в 2023 году и попал в топ-3 валют развивающихся рынков с наихудшими показателями. Компанию ему составили:

турецкая лира;

аргентинский песо.

Аналитики отмечают, что в будущем ситуация только ухудшится. Ведь поводов для улучшения положения рубля в ближайшее время нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне массово скупали криптовалюту Tether в день мятежа Пригожина. Причины – страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

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