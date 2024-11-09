Путин готовит удар по мировому рынку нефти: WSJ узнало о плане создания суперкомпании-гиганта

В России обдумывают план по слиянию крупнейших нефтяных компаний – "Газпром нефть", "Лукойл" та "Роснефть". Предполагается, что получившаяся в результате суперкомпания позволит российскому диктатору Владимиру Путину усилить контроль над экономикой РФ и изменить устоявшийся расклад на мировом рынке.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники. Так, по их расчетам, новосозданный гигант автоматически станет вторым по величине производителем нефти после Aramco из Саудовской Аравии.

Согласно раскрытому плану, государственная "Роснефть" должна будет поглотить также государственный "Газпром нефть" и частный "Лукойл". Переход "Лукойла" под прямой государственный контроль ознаменовал бы шаг к полному сворачиванию приватизации российских минеральных богатств после распада Советского Союза, считают в издании.

Впрочем, WSJ добавляет: переговоры, которые велись в течение нескольких месяцев, еще не гарантируют сделку. То есть планы Кремля могут измениться.

По словам источников, одной из причин возникновения плана является желание Путина мобилизовать энергетический сектор для поддержки военной машины Кремля. По словам некоторых из источников, российский диктатор также мечтает конкурировать на рынке нефти с Саудовской Аравией.

Предполагается, что также новосозданная компания-гигант сможет лучше противостоять санкциям. Сейчас западные ограничения усложняют экспорт нефти, тормозят реализацию новых энергопроектов в России и сокращают поступления в страну валюты от продажи ресурсов. Также источники допускают, что переговоры могут иметь целью подготовку России к "возможному послевоенному потеплению" в экономических отношениях с Западом.

Ни "Лукойл", ни "Газпром нефть" не ответили на запросы СМИ с просьбой прокомментировать данные о сделке. А представитель "Роснефти" неофициально сообщил, что сообщения якобы являются ложными и "направлены на создание конкурентных рыночных преимуществ в интересах других участников рынка".

За последнее десятилетие в России не произошло ни одного крупного энергетического объединения, отмечают в WSJ. По данным издания, таким сделкам препятствует позиция некоторых руководителей "Роснефти" и "Лукойла". Кроме того, есть проблемы с накоплением средств для выплат акционерам "Лукойла".

Как сообщал OBOZ.UA, президентство Дональда Трампа в США грозит обрушить стоимость нефти до $50 за баррель. Политик уже заявлял, что готов обвалить цену черного золота до близкого к этому показателя, чтобы остановить войну в Украине, сократив доходы Кремля.

Кроме того, Трамп, по данным СМИ, собирается возобновить кампанию "максимального давления" на Иран. Речь идет о санкциях, которыми команда Трампа хочет перекрыть Ирану получение доходов от продажи нефти.

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