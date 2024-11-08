"Максимальное давление 2.0": Трамп захотел перекрыть Ирану нефтяной кран – WSJ раскрыл план

После победы на выборах новоизбранный президент США Дональд Трамп собирается возобновить кампанию "максимального давления" на Иран. Речь идет о санкциях, которыми команда Трампа хочет перекрыть Ирану получение доходов от продажи нефти.

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Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные источников, близких к Белому дому. Отмечается, что ограничения, в частности, будут направлены на иностранные порты и трейдеров, которые обеспечивают транспортировку и обработку иранской нефти.

Поставки нефти из Ирана после падения до 250 тыс. баррелей в день при Трампе (в 2020-м) в сентябре 2024-го достигли шестилетнего максимума. По словам бывшего американского чиновника по энергетике Роберта Макнелли, запрет США на прием иранской нефти в китайских портах сократит иранский экспорт примерно на полмиллиона баррелей в день. "Это будет "максимальное давление 2.0", – сказал он.

Издание напоминает, что еще во время своей первой президентской каденции Трамп ухудшил отношение США к Ирану. В частности под кампанией "максимального давления" понимается ужесточение санкций против Ирана администрацией Трампа после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году.

"Связи с Тегераном на этот раз, вероятно, станут еще хуже", – говорится в материале. Как объясняют источники, осведомленные о планах Трампа, общие цели новоизбранного президента остаются прежними.

В частности, Трамп, вероятно, хочет вынудить Иран отказаться от ядерных амбиций и финансирования терроризма, а также улучшить ситуацию с правами человека внутри страны. "Такая политика уже имела неоднозначные результаты, поскольку она задушила иранскую экономику, но побудила Тегеран продолжать продвигать ядерные разработки, одновременно укрепляя своих союзников", – отмечает издание.

Впрочем, как утверждают источники, пока неясно, в какой степени Трамп усилит давление на Иран. "Я думаю, что вы увидите, как санкции вернутся, вы увидите гораздо больше, как в дипломатическом, так и в финансовом плане, они пытаются изолировать Иран. Складывается впечатление, что Иран сейчас определенно находится в слабой позиции, и сейчас есть возможность использовать эту слабость", – предполагает бывший чиновник Белого дома.

Однако некоторые экс-сотрудники администрации Трампа говорят, что он может стремиться к дипломатической сделке с Ираном во время своего второго срока. Как отметил экс-чиновник Пентагона по Ближнему Востоку Мик Малрой, "Трамп любит заключать сделки", но он будет делать это только "если это будет его сделка".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Иране, который активно сотрудничает с Россией, заговорили о пересмотре внешней политики с целью укрепления связей с европейскими странами. Такое заявление прозвучало после ударов израильской авиации по военным целям в трех провинциях страны.

Также президентство Трампа грозит обрушить стоимость нефти до $50 за баррель. Ранее политик заявлял, что готов обвалить цену черного золота до близкого к этому показателя, чтобы прекратить войну в Украине, сократив доходы Кремля.

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