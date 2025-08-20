Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

В украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень 20 августа там определили его в средние 41,13/41,63 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. выше в покупке и 3 коп. в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,53-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,53 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

абанк – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покупают же они ее по 40,95-41,22 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,22 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,05 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 40,96/41,56 грн (покупка/продажа). Это

на 11 коп. выше в покупке и на 2 коп. в продаже;

находится в прогнозируемых рамках только в продаже, что, впрочем, может свидетельствовать о потенциальном подтягивании к ним курса и в покупке.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на ближайшие дни

В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев ожидает в ближайшие дни заметное изменение курса доллара как в банках, так и обменниках. По его прогнозу, до конца текущей рабочей недели (22 августа):

В банках он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,8 грн.

В обменниках – в пределах от 41,05 до 41,75 грн.

"Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 15-20 копеек", – говорится в прогнозе.

Как сообщал OBOZ.UA, задумываясь над обменом гривни на иностранную валюту в августе, стоит учесть не только текущий курс, но и более широкий контекст – экономическую ситуацию, действия НБУ, ожидаемую динамику рынка и внешние риски. Такая предусмотрительность поможет избежать поспешных решений и позволит купить валюту на более выгодных условиях.

