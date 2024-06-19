Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили банки

В украинских банках подешевел наличный доллар. В полдень 19 июня они выставили его курс на среднем уровне 40,47/40,98 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее. В целом же ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

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Как и в обменниках. Те определили стоимость американской валюты в средние 40,34/40,95 грн (покупка/продажа). Что:

на 1 коп. дороже в покупке;

но на 6 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее.

Нацбанк же на 19 июня обновил официальный курс доллара до 40,55 грн. Что на 10 коп. ниже предыдущего.

Что будет с долларом до выходных

В то же время, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (21 июня) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 39,95 до 41,45 грн.

В обменниках же также прогнозируются изменения. Там курс ожидается на уровне 40,1-41,35 грн/доллар.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами покупки и продажи. – Ред.) в пределах от 20 до 30 копеек по доллару. Практика выставления отдельными сетями обменников спреда по доллару и евро в пределах до 60 копеек – 1 гривня также сохранится", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца 2024 года в Украине ожидается заметно подорожание курса доллара – однако не катастрофическое. По прогнозам, стоимость американской валюты не превысит 42 грн/доллар.

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