УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили банки

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
1,4 т.
Прогноз по доллару сбывается

В украинских банках подешевел наличный доллар. В полдень 19 июня они выставили его курс на среднем уровне 40,47/40,98 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее. В целом же ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Видео дня

Как и в обменниках. Те определили стоимость американской валюты в средние 40,34/40,95 грн (покупка/продажа). Что:

  • на 1 коп. дороже в покупке;
  • но на 6 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее.
Курс доллара в обменниках

Нацбанк же на 19 июня обновил официальный курс доллара до 40,55 грн. Что на 10 коп. ниже предыдущего.

Нацбанк на 19 июня обновил официальный курс доллара до 40,55 грн

Что будет с долларом до выходных

В то же время, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (21 июня) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 39,95 до 41,45 грн.

В обменниках же также прогнозируются изменения. Там курс ожидается на уровне 40,1-41,35 грн/доллар.

Банки переписали курс наличного доллара

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами покупки и продажи. – Ред.) в пределах от 20 до 30 копеек по доллару. Практика выставления отдельными сетями обменников спреда по доллару и евро в пределах до 60 копеек – 1 гривня также сохранится", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца 2024 года в Украине ожидается заметно подорожание курса доллара – однако не катастрофическое. По прогнозам, стоимость американской валюты не превысит 42 грн/доллар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!