В обменниках готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать украинцам

До конца текущей рабочей недели (21 июня) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 39,95 до 41,45 грн. Вечером же 18 июня банки определили курс в средние 40,55/41 грн (покупка/продажа).

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О курсовой ситуации рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев. Он отметил: в обменниках же курс ожидается на уровне 40,1-41,35 грн/доллар. Вечером же 18 июня они:

покупают валюту в среднем по 40,46 грн;

продают – по 40,87 грн.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами покупки и продажи. – Ред.) в пределах от 20 до 30 копеек по доллару. Практика выставления отдельными сетями обменников спреда по доллару и евро в пределах до 60 копеек – 1 гривня также сохранится", – отметил он.

В целом же, подчеркнул эксперт, при достаточно высоком уровне золотовалютных резервов "у чиновников Нацбанка будет достаточно средств для удержания валютного курса под полным контролем". Другими же факторами, способствующими этому, по его словам, являются поступления:

"очередного транша МВФ";

средств финпомощи от Евросоюза;

"в перспективе, поступлений денег по решению G7 о выделении нашей стране 50 млрд долларов".

"Поэтому в гривни очень неплохие перспективы вписаться в параметры, заложенные в бюджет на этот год, то есть в среднегодовой курс доллара 40,7 грн. Но нужно помнить, что в бюджете закладывался официальный курс НБУ. Поэтому можно смело прибавлять к нему еще не менее 60 копеек – 1 гривню, как разницу с наличным рынком", – резюмировал он.

Сам же НБУ на 19 июня обновил официальный курс доллара до 40,55 грн. Что на 10 коп. ниже текущего.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца 2024 года в Украине ожидается заметно подорожание курса доллара – однако не катастрофическое. По прогнозам, стоимость американской валюты не превысит 42 грн/доллар.

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