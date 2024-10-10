Придется заплатить более 150 тыс. грн: за какую незаконную деятельность украинцам увеличили штрафы

В Украине ужесточена ответственность за незаконную вырубку и оборот древесины, включая штрафы до 170 000 грн или ограничение свободы на срок до пяти лет. Это важный шаг в борьбе с нелегальной лесопилением и сохранении природных ресурсов Украины.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По новому закону ответственность за незаконную вырубку лесов, повреждение деревьев и кустарников значительно усиливается.

Штрафы для граждан, осуществляющих незаконную деятельность в лесах, теперь составят от 3400 до 8500 грн, а для должностных лиц – от 5100 до 10 200 грн. Цель этих мероприятий - уменьшить количество незаконных вырубок и повысить ответственность за нарушения в сфере лесопользования.

В частности, штрафы будут применяться не только за непосредственную вырубку деревьев, но и за уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев, саженцев, а также молодняка природного происхождения. Это охватывает все участки, где проводится лесовосстановление, включая лесные питомники и плантации.

В случаях, когда незаконная вырубка приводит к значительному ущербу, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Если нарушение нанесло существенный вред, размер штрафа возрастает до 34 000 – 85 000 грн или предусматривается ограничение свободы сроком до трех лет.

Закон также предусматривает строгие санкции за ущерб деревьям, произрастающим в парках, скверах, заповедниках и природоохранных зонах. В таких случаях штрафы будут колебаться от 85 000 до 170 000 грн, или виновникам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет. Это подчеркивает важность сохранения не только лесов, но и зеленых зон в населенных пунктах и территориях природно-заповедного фонда.

Кроме вырубки закон направлен на борьбу с незаконной перевозкой, хранением и сбытом древесины. Штрафы за незаконное обращение древесины без соответствующих документов составят 510 – 1020 грн для граждан и 3400 – 5100 грн для должностных лиц. В случаях, когда ущерб значительный, нарушителям грозят штрафы от 34 000 до 51 000 грн или ограничение свободы на срок до трех лет.

Закон направлен не только на наказание нарушителей, но и на предотвращение незаконного обращения древесины. Это позволит снизить количество нелегальных сделок по продаже и перевозке древесины, что является важной частью борьбы с нелегальным лесопилением и торговлей древесиной.

Украина сталкивается с серьезными экологическими вызовами из-за незаконной вырубки лесов. Лесные массивы играют важную роль в поддержании экологического баланса, предотвращают эрозию почв и способствуют сохранению биоразнообразия. Незаконная вырубка лесов не только вредит окружающей среде, но и создает экономический ущерб, поскольку нелегальное обращение древесины снижает поступление в государственный бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, проживающие в прифронтовых и приграничных областях и использующие твердое топливо для отопления, могут получить до 16 234 гривен пособия по приобретению дров. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты и предоставить соответствующие документы.

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