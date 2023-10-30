Прежний курс неактуален: как изменилась стоимость доллара в украинских банках за выходные

За выходные курс наличного доллара в украинских банках снизился. В полдень 30 октября они выставили его на среднем уровне 37,5/38,02 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле в покупке, чем вечером 27 октября, и на 3 коп. – в продаже.

Среди крупных банков дороже всего продает валюту Креди Агриколь Банк – 38,3 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 37,7 грн. У остальных курс в продаже находится между 37,9-38,05 грн.

Покупает доллар дороже всего ПУМБ – 37,55 грн. Дешевле всего – Укргазбанк, 36,4 грн. Остальные – по 37-37,5 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

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Подешевела валюта и в обменниках. Правда, на 1 коп. – как в покупке, так и продаже. В полдень 30 октября ее стоимость выставили на уровне 37,85-37,94 грн.

Снизил курс и Нацбанк. На 29 октября он определил его на уровне 36,42 грн, что сразу на 8 коп. ниже действовавшего 27-29 октября.

Чего ожидать в ноябре

В ноябре в Украине ожидается подорожание наличного доллара. Впрочем, незначительное – по прогнозам, курс будет находиться в рамках 38-39 грн. Тем не менее, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в целом ситуация на валютном рынке главным образом, будет зависеть от планов НБУ по расширению коридора возможных колебаний на межбанке.

"На фоне стабильной экономической ситуации, дальнейшие шаги регулятора по либерализации рынка могут несколько повлиять на процесс курсообразования. Межбанковский и наличный курс будут меняться несколько активнее, но это могут быть движения как вверх, так и вниз (в зависимости от соотношения спроса и предложения), однако не слишком резкие", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же глава НБУ Андрей Пышный, комментируя отмену фиксированного курса, констатировал: гривня не совершила "полет в космос". Впрочем, признал он, колебаний курса все же избежать не удастся. Однако они будут происходить в обе стороны и будут очень несущественными.

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