Прежний курс больше не актуален: украинские обменники изменили цену доллара

В украинских обменниках заметно вырос курс доллара – прежде всего в продаже. Так, в полдень 7 июня они определили стоимость валюты в средние 40,01/40,77 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, и сразу на 20 коп. в продаже.

А вот в банках курс наличного доллара остался на прежнем уровне. Они выставили его на среднем уровне 40,1/40,7 грн.

В целом крупные учреждения покупают доллар по 39,55-40,2 грн. Так:

ПриватБанк – 40,1 грн;

Укрэксимбанк – 40 грн;

ПУМБ – 40,2 грн;

Сенс Банк – 40,05 грн;

Укрсиббанк – 40 грн;

Универсал Банк – 39,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 40 грн.

Продают они валюту по 40,6-40,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,7 грн;

Укрэксимбанк – 40,6 грн;

ПУМБ – 40,7 грн;

Сенс Банк – 40,7 грн;

УкрСиббанк – 40,7 грн;

Универсал Банк – 40,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,6 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Чего ожидать от доллара на следующей неделе

В то же время в Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в период с 10 по 16 июня стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

"С 10 по 16 июня на рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке", согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будут давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – сказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Так, ведущий эксперт Департамента глобальных рынков ОТП Банка Евгений Миюц отмечает: в начале июня ожидается коррекция курса до 40/40,3 грн/доллар – благодаря выплатам заработной платы. Однако дальше, по его словам, возможен рост до уровней 40,5/40,95 грн.

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