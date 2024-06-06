Банки и обменники собираются переписывать курс: что будет с долларом после выходных

В Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в период с 10 по 16 июня стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар. Вечером же 6 июня банки выставили курс на среднем уровне 40,1/40,7 грн/доллар (покупка/продажа). Обменники – 40,08/40,68 грн/доллар.

О курсовых ожиданиях OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

"С 10 по 16 июня на рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке" согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будет давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – сообщил Лесовой.

Что будет с долларом в июне

В целом же в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Так, ведущий эксперт Департамента глобальных рынков ОТП Банка Евгений Миюц отмечает: в начале июня ожидается коррекция курса до 40/40,3 грн/доллар – благодаря выплатам заработной платы. Однако дальше, по его словам, возможен рост до уровней 40,5/40,95 грн.

В то же время, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что диапазон курсовых колебаний в июне будет находиться е в пределах 40-41 грн. При этом курс в конкретный момент времени будет зависеть, по ее словам от ряда факторов – в частности, новостного фона.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, после достаточно продолжительного периода роста официального курса доллара(завершился 3 июня), гривня начала укрепляться. Впрочем, напомнил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!