Прежний курс больше не действует: что сделали с долларом в украинских обменниках

Украинские обменники ощутимо переписали курс доллара – прежде всего, в покупке. Утром 28 сентября они определили его в средние 40,73/41,58 грн (покупка/продажа), что на 29 коп. ниже в покупке, чем было вечером предыдущего дня, но на 1 коп. выше в продаже.

Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличной американской валюты выставили на среднем уровне 41,24/41,68 грн (покупка/продажа). Это:

на 1 коп. ниже в покупке;

на 3 коп. выше в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,64-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,64 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Абанк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 41,04-41,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,04 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Абанк – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет происходить на валютном рынке Украины осенью

В то же время эксперты уверяют: осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.

Главной же причиной этого, отметил в разговоре с OBOZ.UA специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, является "желание Нацбанка держать курс".

"Курс доллара к гривне осенью будет стабильным. Он будет на том уровне, на котором находится сейчас, ведь единственный фактор влияния на курс – это желание Нацбанка его держать", – рассказал он.

И ресурсы для этого у регулятора есть. Как пояснил OBOZ.UA экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко, возможность держать курс на текущем уровне НБУ обеспечивает значительный объем золотовалютных резервов (ЗВР), который сейчас оценивается в более чем 40 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине ожидается заметный рост официального доллара. По представленному правительством проекту Госбюджета-2026, среднегодовой курс американской валюты составит 45,7 грн/доллар.

