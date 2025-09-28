Прежний курс больше не действует: что сделали с долларом в украинских обменниках
Украинские обменники ощутимо переписали курс доллара – прежде всего, в покупке. Утром 28 сентября они определили его в средние 40,73/41,58 грн (покупка/продажа), что на 29 коп. ниже в покупке, чем было вечером предыдущего дня, но на 1 коп. выше в продаже.
Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличной американской валюты выставили на среднем уровне 41,24/41,68 грн (покупка/продажа). Это:
- на 1 коп. ниже в покупке;
- на 3 коп. выше в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,64-41,8 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,64 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Абанк – 41,8 грн;
- Укрсиббанк – 41,7 грн.
Покупают же они ее по 41,04-41,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,04 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Сенс Банк – 41,2 грн;
- Абанк – 41,2 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что будет происходить на валютном рынке Украины осенью
В то же время эксперты уверяют: осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.
Главной же причиной этого, отметил в разговоре с OBOZ.UA специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, является "желание Нацбанка держать курс".
"Курс доллара к гривне осенью будет стабильным. Он будет на том уровне, на котором находится сейчас, ведь единственный фактор влияния на курс – это желание Нацбанка его держать", – рассказал он.
И ресурсы для этого у регулятора есть. Как пояснил OBOZ.UA экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко, возможность держать курс на текущем уровне НБУ обеспечивает значительный объем золотовалютных резервов (ЗВР), который сейчас оценивается в более чем 40 млрд долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине ожидается заметный рост официального доллара. По представленному правительством проекту Госбюджета-2026, среднегодовой курс американской валюты составит 45,7 грн/доллар.
