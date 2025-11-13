После скандала с 'Энергоатомом' в Украине проверят все госкомпании: Свириденко объявила массовый аудит

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко на фоне дела о топ-коррупции в энергетике, в частности, НАЭК "Энергоатом", анонсировала аудит всех государственных компаний в Украине. Особое внимание собираются уделить государственным закупкам, вероятно, потому что именно на откатах с тендеров и наживались члены группировки с "пленок Миндича".

Об этом Свириденко заявила в отдельном обращении, опубликованном 13 ноября. "Любая коррупция недопустима... Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок... Мы проводим проверку всех компаний. Наша задача – системно искоренять коррупцию", – сказала Свириденко.

Она не только анонсировала следующие шаги, но и отчиталась о принятых ранее решениях, в частности:

представление об увольнении двух министров – это Герман Галущенко (Минюст, а в прошлом Минэнергетики) и Светлана Гринчук (Минэнергетики);

Также Свириденко отметила, что на заседании 13 ноября правительство выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в наиболее пораженных прифронтовых регионах. В целом речь идет о 93 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

"Финансирование будет направлено на пять направлений: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запаса горючего", – уточнила премьер.

Операция "Мидас"

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", в рамках которой посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовывали и отмывали около 100 млн долларов. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндич – "Карлсон";

бизнесмен Александр Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор";

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет";

"бухгалтер" "бек-офиса" по отмыванию денег Игорь Фурсенко – "Рёшик".

Семерым членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали – непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко ("Рёшик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Басову, Миронюку, Фурсенко, Устименко и Зориной избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой многомиллионных залогов. Также подозрение получил Чернышов.

Кроме того, на внеочередном заседании Кабмина утром 12 ноября правительство отстранило министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей на фоне масштабного коррупционного скандала с "Энергоатомом".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук, депутаты этой фракции поддержат отставку министров Галущенко и Гринчук на заседании Верховной Рады. Вероятно, голосование состоится 18 ноября.

