Помогали России получать ракеты из КНДР: Канада ввела новые санкции против ряда компаний

Канада с 21 мая ввела новые санкции в ответ на агрессивную войну России против Украины. Ограничения затронули лиц и компаний, которые содействовали поставкам ракет из КНДР в Россию. Это оружие РФ в последствии использовала для атак против Украины.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. "Сегодняшние санкции направлены против физических и юридических лиц, способствовавших незаконной транспортировке оружия, включая баллистические ракеты, из Северной Кореи в Россию. Есть зарегистрированные доказательства того, что это оружие Кремль использовал для ведения агрессивной войны против Украины в 2023 и 2024 годах", – сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Канады.

Под санкции, в частности, попали российские транспортные компании, которые владеют самолетами, а также грузовыми судами. Этот транспорт использовали для завершения поставок оружия из Северной Кореи в Россию, отмечает МИД Канады. Речь идет о таких компаниях:

"Марин транс шиппинг";

"М Лизинг";

АО "Совфрахт";

"Азия шиппинг";

"МГ-Флот";

"224-й летный отряд".

Также санкции затронули двух физических лиц. Отмечается, что это высокопоставленные представители российских компаний. Они, по данным МИД Канады, также принимали участие транспортировке оружия из Северной Кореи в Россию.

Кроме того, эти лица тесно связаны с российской военной машиной. В дополнительных материалах МИД раскрыты их имена. Это:

генеральный директор АО "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" Владимир Михейчик ;

; генеральный директор судоходной компании "Азиа" Владимир Шастин.

"Наши санкции посылают четкий сигнал: Канада осуждает военное сотрудничество России с Северной Кореей, которое имеет последствия для безопасности в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Канада остается непоколебимой в своей приверженности суверенитету Украины и ее народу перед лицом жестоких действий Кремля", – резюмировала Жоли.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представитель США в ООН обвинил КНДР, Иран и Китай в затягивании войны в Украине. По его словам, РФ уже не смогла продолжать войну в Украине без внешней поддержки.

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