Польша "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: как вырос его импорт

Украина нарастила импорт сыров. В частности, в январе-апреле 2024 года было ввезено 11,5 тыс. тонн продукта – на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает AgroTimes. Отмечается: потрачено на импорт сыров было 69,1 млн долларов – на 12,5% больше, чем за четыре месяца 2023-го.

Ввозили же их преимущественно из Польши – 36,7% от общего объема. А кроме того, из:

Германии – 20,4%;

Нидерландов – 11,7%.

"Экспорт украинских сыров в течение четырех месяцев 2024 года вырос на 38,5% по сравнению с январем-апрелем 2023 года, достигнув 3,6 тыс. тонн. В денежном эквиваленте экспорт составил 15,7 млн долларов, что на 22,7% больше показателя за январь-апрель 2023 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: крупнейшим покупателем украинских сыров в январе-апреле 2024 года стала Молдова, купившая 36,7% от общего объема. Также среди лидеров:

Казахстан – 31,2%;

Германия – 12,4%.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", крупнные сети супермаркетов продают сыр твердый Звени Гора голландский 45% в среднем по 399,53 грн/кг. Что более чем на 52 грн ниже средней цены апреля.

В целом цены выставили в диапазоне 329-499,1 грн/кг. В частности:

Metro – 499,1 грн;

Novus – 329 грн;

Auchan – 404,4 грн;

Megamarket – 365,6 грн.

А вот сыр твердый Комо традиционный 50% подорожал – хотя и ненамного: менее, чем на 10 грн/кг. Сейчас его продают в среднем по 430,92 грн/кг.

В крупных сетях этот сыр стоит 374-469 грн/кг. Так, в:

Novus – 469 грн;

Metro – 446,06 грн;

Auchan – 374 грн;

Megamarket – 434,6 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине снизились закупочные цены на лук. Так, в конце прошлой рабочей недели (13-17 мая) на крупнейшей региональной торговой площадке EF Trade Platform, его продавали по 20-28 грн за кг, тогда как неделей ранее – по 25-30 грн/кг. Соответственно, в скором времени подешеветь лук может и в супермаркетах.

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