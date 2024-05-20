Супермаркеты готовятся переписывать цены на популярный продукт: что происходит с его стоимостью

В Украине снизились закупочные цены на лук. Так, в конце прошлой рабочей недели (13-17 мая) на крупнейшей региональной торговой площадке EF Trade Platform, его продавали по 20-28 грн за кг, тогда как неделей ранее – по 25-30 грн/кг. Соответственно, в скором времени подешеветь лук может и в супермаркетах.

Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: на снижение цен повлияло увеличение на рынке предложения лука из Узбекистана и Азербайджана.

"В этих странах лук нового урожая начали убирать уже более месяца назад. Поэтому сейчас уже есть достаточное предложение качественной продукции, приспособленной к столь длительной транспортировке", – объяснили аналитики.

При этом они подчеркнули: производители, которым удалось сохранить запасы лука урожая 2023 года, на прошлой неделе пытались повышать отпускные цены – и "учитывая дефицит лука, это им удавалось вплоть до четверга". Однако ближе к выходным ситуация начала меняться – и "цены на качественный лук заметно просели".

Сколько лук стоит в супермаркетах

Пока же украинские супермаркеты продают репчатый лук в среднем по 36,5 грн/кг. Что, по данным "Минфина", почти на 21 грн превышает среднюю цену апреля.

В целом, крупные сети установили цены в 26,19-48,4 грн/кг. В частности:

Megamarket – 48,4 грн/кг;

Metro – 34,9 грн/кг;

Novus – 26,19 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине подешевели продукты питания. Так, с апреля-2023 по апрель-2024 цены снизились на 0,8%, однако, к примеру конкретно на яйца – сразу на 41,9%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подорожали.

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