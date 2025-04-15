Польша меняет правила игры на рынке труда: что ждет украинцев и местных безработных

Польша упраздняет бюрократические барьеры для иностранцев и вводит цифровую систему трудоустройства. В то же время, местные органы власти получат право ограничивать доступ иностранцев к отдельным профессиям в случае дефицита вакансий.

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Об этом пишет Yavp.pl. Президент Польши Анджей Дуда подписал два ключевых закона, которые существенно повлияют как на польских граждан, так и на иностранцев, в частности украинцев.

Один из подписанных законов касается условий трудоустройства иностранцев. Его цель – ограничить злоупотребление на рынке труда, ускорить процедуры рассмотрения дел и обеспечить полную цифровизацию процесса от подачи заявления до получения разрешения на работу. Для украинцев это значит существенное упрощение бюрократических процедур.

Отменен так называемый тест рынка труда, ранее заставлявший работодателей проверять, есть ли среди безработных поляков кандидат на вакансию перед тем, как нанять иностранца. Эту систему сочли неэффективной.

Вместо этого теперь уездные старосты получат полномочия формировать списки профессий, по которым иностранцев не будут брать на работу или брать в последнюю очередь. Такие ограничения будут вводиться только в случае критической ситуации на местном рынке труда – по решению уездного совета.

Новый закон значительно усиливает ответственность за нелегальное трудоустройство иностранцев. Штрафы за одного незарегистрированного работника составят от 3 тыс. до 50 тыс. злотых. Проверки работодателей будут осуществляться без уведомления, причем несколько контролирующих органов смогут работать одновременно – что раньше было невозможно. Другой подписанный закон касается модернизации системы поддержки безработных. Основные изменения:

лица со стажем более 5 лет будут получать пособие по безработице в размере 100% базовой зарплаты (ранее – 80%);

безработные больше не будут привязаны к центру занятости по месту регистрации – теперь достаточно фактического места жительства;

приоритет в получении помощи будут иметь многодетные семьи с Карточкой великой семьи и одинокие родители;

повышен возраст ребенка с инвалидностью до 18 лет, уход за которым будет компенсироваться государством.

Безработные также смогут получить специальные учебные ссуды до 400% средней зарплаты для финансирования образования. Если все условия использования такого займа будут соблюдены – 20% долга будут списаны. Кроме того, предусмотрено дофинансирование работодателям, которые нанимают людей в возрасте 50+ (или 60+/65+ для женщин и мужчин соответственно).

Размер дотации может достигать 50% минимальной зарплаты. Оба закона вступят в силу с первого дня месяца, следующего через 14 дней после их публикации в Dziennik Ustaw.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинских пенсионеров активно привлекают к рынку труда из-за дефицита кадров, вызванного войной и миграцией молодежи. Их ищут на должности водителей, охранников, продавцов, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих.

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