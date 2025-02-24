Восстановление Украины будет стоить €500 млрд: Шмыгаль потребовал ускорить вступление в ЕС и конфисковать российские активы

Послевоенное восстановление Украины обойдется в 500 млрд евро и станет общей задачей для всей Европы. Поэтому Украина призывает Европейский Союз (ЕС) ускорить процесс принятия нашей страны в блок, усилить торговую и энергетическую интеграцию и конфисковать замороженные российские активы.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном заседании Кабинета министров и Европейской комиссии 24 февраля. "Когда мы говорим об восстановлении Украины, это значит, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. И это означает, по приблизительным подсчетам, что восстановление будет стоить 500 млрд евро. Но такое восстановление Украины может стать magnum opus ("большое дело". – Ред.) для Европы, ключевой задачей на годы вперед", – заявил глава украинского правительства.

Он отметил, что для реализации такого масштабного проекта потребуется ряд действий от самого Евросоюза. В частности:

Ускорение процедуры принятия Украины в ЕС

"Интеграция Украины в Европу должна ускориться. Мы просим вас просмотреть процедуры и начать переговорные процессы по всем шести кластерам, по которым мы готовы это делать. Украина готова двигаться вперед с тем, чтобы реформироваться и стать членом ЕС, но это путешествие также требует вашей решительности и политической воли", – отметил Шмыгаль.

Конфискация российских активов

"Восстановление Украины будет требовать финансовых ресурсов. И мы считаем, что замороженные российские активы будут служить краеугольным камнем и первичным источником нашего восстановления. Пришло время конфисковать эти активы. И такое решение будет полностью соответствующим законодательству. Сейчас пришло время кристаллизовать соответственную юридическую основу", – заявил Шмыгаль. Напомним, речь идет приблизительно о 300 млрд долларов российских средств. Они хранятся по большей части в европейском депозитарии Euroclear.

Экономическая интеграция Украины в Евросоюз

"Мы предлагаем усилить украинскую интеграцию в свободный рынок Европы и усилить нашу отраслевую интеграцию, сделать торговлю более безбарьерной и найти устойчивые решения, которые будут на пользу всем нам. Это означает интеграцию в транспортное пространство Европы и другие направления. Мы будем усиливать интеграцию энергетического рынка, в частности, газового сектора Украины и ЕС и предлагаем наши подземные хранилища как стабилизирующий инструмент европейского рынка", – рассказал глава украинского правительства.

Европейские инвестиции в украинскую оборонку

"Мы предлагаем инвестиции в стремительно растущий ВПК. Мы говорим о датской модели, когда партнеры инвестируют напрямую в Украину. Поэтому мы можем добавить свои производственные мощности к европейской цепи производства", – объяснил премьер-министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что снятие санкций с России возможно только после реальных шагов с ее стороны в направлении достижения мира, однако разговоры об этом преждевременны. В настоящее время санкции оказывают серьезное влияние на российскую экономику, а Кремль не показал реального стремления к завершению войну.

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