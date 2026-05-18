Почти все дела о коррупции завершаются штрафами: что показал реестр взяточников

В 2026 году все 814 судебных решений по делам из реестра коррупционеров завершились только штрафами – без единого случая лишения или ограничения свободы. При этом 97% дел касаются нарушений финансовой отчетности и деклараций, а не классических взяток, что формирует совсем другой профиль "коррупционных" дел в судах.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. За первые четыре месяца 2026 года суды вынесли 814 решений, это на 27% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, однако почти вдвое больше, чем до начала полномасштабной войны.

Несмотря на снижение количества дел по сравнению с прошлым годом, структура нарушений остается стабильной: абсолютное большинство из них – административные. Анализ реестра показывает, что 9 из 10 дел в 2026 году касаются именно финансового контроля, речь идет о:

несвоевременном представлении деклараций;

ошибки в отчетности;

нарушении правил финансового контроля.

По данным судебных решений, таких дел было 742 – это 91% от общего количества. Дела, непосредственно касающиеся взяточничества, составляют лишь 6% от всех производств, еще 3% приходится на конфликты интересов.

Таким образом, реальный профиль "коррупционных дел" в судах существенно отличается от распространенного представления о громких взятках и масштабных схемах. Еще одна характерная особенность 2026 года – мягкость наказаний. Все 814 судебных решений завершились наложением штрафов.

Ни одного случая лишения свободы, ограничения свободы или назначения общественных работ по этим делам зафиксировано не было. Размер штрафов варьировался от 850 до 34 000 гривен. Из общего количества решений:

762 дела (93%) – административные,

52 дела – уголовные.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объясняют такую структуру тем, что административные производства значительно чаще и быстрее в рассмотрении, тогда как уголовные дела могут длиться годами. Председатель НАПК Виктор Павлущик отмечает, что в реестр вносятся только те лица, в отношении которых уже есть судебное решение. Именно поэтому уголовных записей в системе традиционно меньше.

По оценкам НАПК, расследование и судебное разбирательство уголовных коррупционных дел часто длится 7-10 лет. Это существенно влияет на статистику реестра, поскольку фиксация в нем происходит только после окончательного решения суда.

Среди самых высоких штрафов 2026 года – несколько показательных случаев. Один из них касался женщины, которая пыталась за 300 евро договориться о беспрепятственном выезде через пункт пропуска "Мамалыга" в Черновицкой области. Пограничник отказался от неправомерной выгоды и сообщил об инциденте. Суд назначил штраф в 34 000 гривен, а валюту конфисковали.

Другой случай – военнослужащий из Черкасской области, который после ДТП на служебном авто в состоянии опьянения пытался откупиться от патрульных деньгами. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, он продолжил предложения, за что также получил штраф. Больше всего решений в 2026 году зафиксировано на:

Львовской области – 79 дел;

Днепропетровской области – 67;

Харьковщина – 56;

Киевщина – 54;

Одесская область – 48.

Фактически каждое десятое решение по стране приходится на Львовскую область, что делает ее лидером по количеству зафиксированных нарушений в реестре. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество решений уменьшилось на 27%. В то же время прошлый год был рекордным, ведь за весь 2025 год суды вынесли 4 086 решений, это в 2,2 раза больше, чем в 2024 году.

Несмотря на то, что 97% дел в 2025 году также завершились штрафами, тогда еще применялись более суровые наказания – включая реальные сроки заключения, общественные работы и испытательные сроки. Для сравнения, в 2025 году самый большой штраф превысил 1,24 млн грн.

Его получил киевский адвокат, который организовывал схемы уклонения от мобилизации. Самый строгий приговор – 10 лет лишения свободы получил военнослужащий, который похищал и продавал военную оптику на сумму более 4,5 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, впервые с начала полномасштабной войны 54% украинцев в прямом выборе назвали коррупцию большей угрозой, чем саму войну (39%). Но есть нюанс, ведь в открытом формате без подсказок 65% респондентов все же называют главным вызовом именно войну, а коррупцию – только 29%.

