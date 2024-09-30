По всему миру растут цены на ключевые продукты: какая причина

Продукты питания могут подорожать по всему миру. Причина – экстремальные погодные условия. В частности, засухи, ливни и пожары. К примеру, в сентябре фьючерсы на пшеницу на бирже в Чикаго выросли из-за опасений, что плохая погода в основных странах-экспортерах может еще больше сократить мировые запасы, которые и так приближаются к девятилетнему минимуму.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что в то же время:

"австралийские поля столкнулись с угрозами как засухи, так и заморозков";

отсутствие дождей в регионе Черного моря сдерживает посевы для урожая следующего года.

Кроме того, подчеркивается, фьючерсы на сою "могут показать самый большой месячный прирост за 2 года". Дело в том, что ведущий производитель продукта – Бразилия – борется с самой сильной засухой за десятилетия, которая сдерживает посевную кампанию.

"Стоимость кофе сорта арабика поднялась до самого высокого уровня с 2011 года, поскольку плохая погода влияет на деревья в решающий период цветения. Засуха во Вьетнаме, за которой последовали сильные дожди, совпавшие во времени в приближении сбора урожая, нанесла вред производству", – рассказали аналитики.

В то же время, в Юго-Восточной Азии сокращаются поставки пальмового масла – из-за старения деревьев. Что подталкивает фьючерсы, чреди прочего, "к пятимесячному максимуму и редкой".

"Засухи, ливни и пожары от Азии до Америки усиливают опасения по поводу урожая, подталкивая цены на основные продукты питания. Что в конечном итоге может привести к увеличению счетов за продукты питания. ... Все это означает больше проблем по всей цепочке поставок – от фермеров, борющихся с пропажей кофейных зерен, до потребителей, выкладывающих больше денег за бургеры", – констатировали аналитики.

Вместе с тем, отмечается, хедж-фонды (инвестиционные фонды, ориентированные на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности) делают ставку на дальнейший рост стоимости продуктов. В частности, там увеличивают чистые ставки на:

сахар;

соевый шрот;

какао.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тем временем, резко подорожал картофель. В конце 20-х чисел сентября фермеры предлагали овощ к продаже по 15-20 грн/кг, что в среднем на 18% дороже, чем было ранее. Эти оптовые цены являлись самыми высокими, как минимум за последние 7 лет.

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