Первая страна в мире ввела санкции за убийство Навального в России: что известно

Великобритания первой в мире ввела санкции против России в связи с убийством Алексея Навального. В черный список попали шесть физических лиц из руководства колонии, в которой содержали Навального.

Об этом говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства. Так, санкции введены против таких должностных лиц ИК-3 "Полярный волк" в Харпе (РФ):

Вадим Калинин (начальник колонии);

Сергей Коржов;

Василий Выдрин;

Владимир Пилипчик;

Александр Голяков;

Александр Образцов.

Отмечается, что все санкции введены в связи с посягательством на права человека. В документе указано, что подсанкционные лица "несут ответственность за действия, которые представляют собой серьезные нарушения права человека не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, а также права на жизнь".

Также стало известно, что санкции из-за убийства Навального готовят в США и Европейском Союзе. Подробности этих ограничений еще не были озвучены.

Ранее мировые лидеры высказались по поводу смерти Навального, заявив о том, что это было убийство. По мнению президента США Джо Байдена, за смерть политика несет ответственность российский диктатор Владимир Путин. Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский, он призвал мировых лидеров отреагировать на очередное преступление Кремля.

Напомним, 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Согласно официальному заявлению, он якобы внезапно "почувствовал себя плохо" после утренней прогулки. Родным политика российские следователи заявили, что не отдадут тело Навального еще две недели. Более того, им не позволили даже взглянуть на него.

Интересно, что спустя три дня после сообщения о смерти в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального президент РФ Владимир Путин наградил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Валерия Бояринева. Диктатор подписал указ о присвоении ему звания генерал-полковника.

Ранее OBOZ.UA разбирался, станет ли убийство Навального "черным лебедем" для Путина и России. Аналитики считают, что Путин послал миру сигнал, что не остановится ни перед каким преступлением.

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