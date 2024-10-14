Украинцы могут получить более 20 тыс. грн до зимы: кто именно и как

Уязвимые категории внутренне перемещенных лиц могут получить финансовую помощь до 21 тыс. грн для подготовки к зиме. Поддержка предоставляется в виде целевых средств и ваучеров на покупку зимних вещей, топлива и альтернативного питания.

Видео дня

Об этом пишет "Каритас.Донецк." Финансовая помощь предоставляется уязвимым категориям граждан, проживающих в Томаковском территориальном обществе Никопольского района Днепропетровской области, а также в городе Днепр.

В Днепре помощь рассчитана на ВПЛ, проживающих в местах временного поселения (шелтерах). К категориям уязвимых лиц, имеющих право на помощь, относятся:

лица с инвалидностью первой или второй группы;

первой или второй группы; пожилые люди (60 лет и старше);

(60 лет и старше); домохозяйства с одной головой (одинокие матери/родители) и женщины, которые являются основными опекунами семьи;

(одинокие матери/родители) и женщины, которые являются основными опекунами семьи; семьи с тремя и более детьми до 18 лет или до 23 лет в случае обучения;

до 18 лет или до 23 лет в случае обучения; беременные женщины и семьи с детьми младше трех лет;

и семьи с детьми младше трех лет; лица с хроническими или серьезными болезнями, в том числе психическими расстройствами.

Проект предусматривает разные формы помощи в зависимости от места жительства. А именно:

в Томаковской территориальной общине : помощь в виде целевых средств для приобретения топлива для обогрева, сумма пособия составляет до 21 тыс. грн на одно домохозяйство;

: помощь в виде целевых средств для приобретения топлива для обогрева, сумма пособия составляет до 21 тыс. грн на одно домохозяйство; в городе Днепр : ваучеры на покупку зимних вещей и одеял (один ваучер номиналом 4 тыс. грн. на одного члена семьи) и ваучеры на средства альтернативного питания и освещения (2 тыс. грн. на семью).

Эти средства и ваучеры помогут семьям ВПЛ подготовиться к зиме, обеспечив базовые потребности для сохранения тепла и безопасности. Для получения помощи необходимо иметь документы, подтверждающие статус пострадавшего от войны или ВПЛ (перемещенные лица после 24 февраля 2022 г.).

В городе Днепр приоритет предоставляется переселенцам, проживающим во временных поселениях и переместившихся в последний месяц. Контактные телефоны горячей линии для получения помощи:

095 459 55 20;

098 665 73 88;

073 459 55 20.

Кроме того, внутренне перемещенные лица, переехавшие в Павлоград и Павлоградский район Днепропетровской области, также могут получить денежные выплаты от благотворительного фонда "Каритас-Спес". Эта инициатива осуществляется в рамках проекта экстренного реагирования на последствия боевых действий в Украине. Финансовая помощь для ВПЛ составляет 10 800 грн на человека при определенных условиях. Условия получения помощи в Павлограде:

наличие справки ВПЛ, выданной не ранее чем за 30 дней до регистрации (не ранее 21 сентября 2024);

прописка в Гродовской, Кураховской, Новогродовской, Селидовской, Покровской или Мирноградской территориальных общинах;

неполучение аналогичной денежной помощи с мая 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые граждане в Украине могут получить социальные выплаты до 6,4 тыс. грн для лиц, ухаживающих за больными детьми. Выплаты предоставляются на шесть месяцев при условии, что семья не получает пособия по инвалидности ребенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!