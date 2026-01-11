Переход на евро завершен: одна из стран ЕС отказалась от национальной валюты

Болгария с 1 января 2026 года перешла на евро как национальную валюту. Таким образом, страна стала 21-м государством еврозоны. Впрочем, сами болгары отнеслись к этому неоднозначно.

Как рассказали в "Радио Свобода", против единой европейской валюты выступает около половины населения Болгарии.

"Противники вступления в еврозону опасаются, прежде всего, возможного роста цен. Против выступала и пророссийская оппозиция", – говорится в сообщении.

А вот в ЕС на такой переход отреагировали позитивно. В частности, глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что присоединение Болгарии к еврозоне:

Облегчит гражданам страны путешествия и проживание за границей.

Повысит прозрачность рынка и конкурентоспособность.

Будет способствовать торговле.

Что будет с болгарским левом

Впрочем, некоторое время параллельно с евро в Болгарии будет "ходить" и местный лев. Ожидается, что:

Обе валюты будут использоваться параллельно в течение одного месяца.

При оплате в львах все остальные будут выдаваться в евро, что позволит постепенно вывести лев из обращения.

Заявление Нацбанка о переходе Украины на евро

В то же время, в украинском Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро – но только как курсообразующую валюту (от курса которой к гривне определяются официальные курсы других валют). Впрочем, конкретных сроков там не называют, отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой продолжит оставаться доллар.

"Вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Курсообразующая валюта должна быть одна – пока это доллар", – рассказал ранее первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В то же время в экспертной среде подчеркивают: в ближайшие годы замена доллара на евро не произойдет. Ведь, говорится в материале OBOZ.UA, для этого как минимум должна закончиться война и начаться реальное движение Украины в направлении евроинтеграции.

"Мой прогноз больше гипотетический, чем практический: Украине понадобится как минимум 3-4 года с момента завершения войны или прекращения горячей ее фазы для того, чтобы переориентироваться на евро. Также для меня очевидно, что такой переход возможен только при условии начала процесса интеграции Украины в ЕС", – констатировал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде уверены: в 2026 году обвала гривни не произойдет. Прежде всего из-за рекордных резервов НБУ, которые на начало декабря-2025 достигли 54,748 млрд долларов, а также проводимой Нацбанком политики режима управляемой гибкости.

