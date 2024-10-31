Не всем украинцам рады за границей: Зеленский объяснил, как вернуть 300 тысяч беженцев

Страны Европейского Союза стремятся оставить у себя только трудоустроенных беженцев из Украины. Поэтому украинские власти надеются, что значительное количество украинцев, выехавших после начала полномасштабного вторжения российских войск, вернутся из-за границы, когда перестанут получать финансовую помощь.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья. Он подчеркнул, что из одной только Германии может вернуться около 300 тыс. граждан.

"Не всех украинцев очень рады видеть за границей. Это не часть плана, как вернуть украинцев, но есть факты. Соответствующие страны и их лидеры хотят, чтобы остались те украинцы, которые там работают. В то же время они ищут способы, как заставить вернуться в Украину украинцев, которые не работают. Это также факт. Например, в Германии сегодня более 1,1 млн украинцев, из них минимум 300 тысяч нигде не работают, даже не предпринимают попыток трудоустроиться.

Он уверен, что значительная часть выехавших вернется, потому что перестанут получать социальные выплаты. В то же время он уверяет, что власти Украины не будут добиваться, чтобы беженцам перестали оказывать поддержку за границей.

"Исчезнут не благодаря нам. Просто страны прекратят им помогать. Как только их общества поддержат решение, что не нужно платить украинцам, в этот момент страны сделают все, чтобы полностью остановить выплаты", - подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, определенная доля украинцев ждет завершения войны, чтобы вернуться.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в результате 6 миллионов украинцев стали беженцами в Европе, где они существенно поддерживают экономики этих стран. Согласно прогнозу Национального банка Украины, из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру еще 400 тысяч украинцев покинут страну в 2024 году

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