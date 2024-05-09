"Партнеры тоже заинтересованы": экономист дал четкий ответ по поводу дефолта Украины в августе-2024. Видео

Несмотря на требования кредиторов, чтобы Украина уже в августе-2024 начала возвращать долги, дефолт объявляться не будет. Во-первых, потому что переговоры о госдолге по евробондам еще не завершены и есть большие шансы договориться о реструктуризации. Во-вторых, потому что партнеры Украины и сами заинтересованы в том, чтобы не допустить дефолта страны.

Соответственно, даже если по долгам придется платить, Украина сможет привлечь средства для этого. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал эксперт по международной экономике Иван Ус.

"Наши партнеры, которые помогают Украине, тоже заинтересованы в том, чтобы Украина не объявляла дефолт. Вся финансовая архитектура мира – Международный валютный фонд, Всемирный банк, другие институции – создана для того, чтобы не было дефолтов... Я не ожидаю дефолта Украины просто потому, что наши партнеры не дадут дефолту Украины произойти", – отметил Ус.

По его словам, требования кредиторов, о которых писал The Wall Street Journal несколько дней назад, были озвучены не просто так, а в качестве определенного рода манипуляции. По мнению Уса, это напрямую связано с получением Украиной финпомощи от США. "Любые кредиторы, когда чуют запах денег, реагируют соответственно,мол, "вам дали деньги, значит, у вас деньги есть". Как по мне, реакция была действительно на помощь (США. – Ред.)", – объяснил специалист.

В то же время, он уверен: все это вовсе не означает, что уже с августа Украине придется расплачиваться по старым долгам. Заявления кредиторов означают лишь то, что по этому вопросу начались активные переговоры.

"Нам действительно на два года отсрочили эту уплату, и сейчас два года эти прошли. Нужно провести аналогичные (тем, что были 2 года назад. – Ред.) переговоры. Нужно объяснять, подчеркивать, что мы не отказываемся от своих долговых обязательств... Самое главное – понимание в диалогах с кредиторами, что мы просим не отменить, а отсрочить выплаты, чтобы Украина могла выиграть эту войну. Я думаю, что это очень хороший аргумент, потому что поражение Украины в войне для них будет означать, что война проходит на их территорию, а им это тоже не нужно", – объяснил эксперт.

"Пока идет война, нам будут помогать деньгами. Потому что никто не хочет, чтобы мы проиграли эту войну. Но уже сейчас нужно думать о том, что война завершится победой Украины... Государству нужно уже сейчас моделировать, где эти деньги найдут", – предупредил Ус.

По его словам, одним из ключевых источников средств может стать экспорт. Ус напомнил, что сейчас Украина имеет рекордное отрицательное сальдо – импорт превышает экспорт почти $6 млрд (за первый квартал 2024 года).

"Было $5,2 млрд в прошлом году, а до прошлого года было $4 млрд... То есть государству нужно, прежде всего, посмотреть те статьи, по которым граждане тратят деньги на закупку импортных товаров... Смотреть, где уменьшить импорт. А далее – как можно наращивать экспорт", – считает эксперт.

Ус предполагает, что в этом моменте война может даже сыграть Украине на руку "К нам уже приносят военные производства, которые в перспективе могут обслуживать другие страны мира, ведь, к сожалению, войны никуда не деваются... И это в перспективе хорошая статья прибыли Украины, позволяющая рассчитываться с долгами нашей страны", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина на оборону и безопасность тратит львиную долю бюджета (46,2% на оборону и 15,6% на обеспечение безопасности и порядка). Закон запрещает финансировать армию донатами или кредитами, зарплаты военных – это в первую очередь налоги украинцев (и другие доходы госбюджета). Партнеры снабжают страну оружием, финансируют значительный бюджетный дефицит.

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