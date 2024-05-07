Кредиторы требуют от Украины вернуть долги? Что происходит на самом деле и есть ли угроза дефолта

Украина и ее кредиторы начали консультации о реструктуризации госдолга. Эти переговоры предусмотрены программой Международного валютного фонда (МВФ) и должны завершиться до августа. Консультации не будут простыми, но Украине точно не грозит дефолт – все разговоры о нем, которые распространяются в СМИ, сейчас не имеют ничего общего с реальностью.

Такое разъяснение нашумевшей статьи The Wall Street Journal (WSJ) дал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Дело в том, что официальные кредиторы из "Большой семерки" отсрочили долговые выплаты для Украины до 2027 года, но по евробондам отсрочка заканчивается в августе 2024 года.

"Все опции –продление отсрочки или полноценная реструктуризация с частичным обслуживанием и списанием – на столе. Переговоры не будут легкой прогулкой – это факт, но не сомневаюсь, что они закончатся соглашением в ближайшие месяцы. Поэтому выдыхаем, ни о каком полноценном дефолте речи сейчас точно не идет", – рассказал Гетманцев.

Кроме того, соглашение с внешними кредиторами Украины является частью программы МВФ, который обязался предоставит свою экспертизу и "зонтик" для проведения таких переговоров. Согласно программе EFF, Украина до 2027 года должна сэкономить на выплатах по внешнему госдолгу $11,8 млрд, в т.ч. $4,6 млрд в 2024-и.

Нардеп объяснил, что новость со ссылкой на анонимные источники WSJ разлетелась в инфопространстве на Пасху, 5 мая. В ней говорилось, что владельцы украинских евробондов хотят, чтобы Украина возобновила обслуживание обязательств со следующего года в сумме до $500 млн годовых в виде процентных платежей.

Однако в материале также было указано, что если стороны не договорятся об условиях реструктуризации, то Украина может объявить дефолт по окончании в августе действующих долговых каникул. "Для хайпа отдельные СМИ и ТГ-каналы сделали акцент на последнем, то есть вероятном дефолте, которым с конца 90-х гг. у нас привыкли пугать при любом развитии событий", – отметил Гетманцев.

На самом же деле возможная сделка по евробондам и ВВП-варрантам включает две опции. Это:

продление отсрочки (аналогично той, о которой Украина договорилась с "Парижским клубом" и странами G7);

проведение полноценной реструктуризации с выпуском новых более длинных ценных бумаг, что может предусматривать списание определенной части долга в обмен на растянутые по времени компенсации и/или гарантии для кредиторов (в т.ч. по обслуживанию долга).

"Любые "инсайды" сейчас по поводу будущего соглашения и выводы на их основе, что выгодно, а что не выгодно Украине – это чистая спекуляция. Кто хоть немного осведомлен о происходящих операциях по реструктуризации, знают насколько это сложный процесс, к которому с обеих сторон привлекаются финансовые и юридические советники, работающие на условиях неразглашения информации (non-disclosureagreement, NDA). Очевидно, нерезиденты-владельцы еврооблигаций, в большинстве своем представленные инвестфондами и страховыми компаниями, ожидают, что это будет полноценная реструктуризация. Впрочем, публично в деталях, пока идут переговоры, они об этом заявить не могут, потому что NDA. А из-за частичного "слива" в СМИ – пожалуйста. Это следует принимать нормально, как элемент рыночного давления. Как оно будет – увидим, консультации продолжаются", – рассказал нардеп.

Кроме того, согласие на реструктуризацию должны предоставить в общей сложности не менее 2/3 держателей еврооблигаций (не менее 50% по каждому выпуску). А в материале WSJ речь шла об инвесторах, контролирующих 20% долга.

"Единственное о чем можно говорить с уверенностью – это то, что вероятность полноценного дефолта, когда стороны вообще не договорятся о реструктуризации, на данном этапе минимальна... Очевидно, что Украина продолжает находиться в исключительных обстоятельствах из-за полномасштабной войны и не сможет обслуживать еврооблигации на рыночных условиях после завершения отсрочки в августе. На каких условиях сможет – вопрос переговоров, где отдельным аспектом остается использование российских активов (доходов от них) в качестве гарантии/частичного источника погашения расходов на обслуживание внешнего госдолга в будущем", – отметил Гетманцев.

Он напомнил, что никакого "полезного дефолта" не существует. "Начиная с 2016 года, Украина выстраивала доверительные отношения с коммерческими внешними кредиторами, действуя как предполагаемый заемщик даже в таких сложных условиях как сейчас", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выступила с заявлением, в котором осудила предложения США по использованию замороженных активов России для финансирования военной помощи Украине.

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