На что живет Украина и сколько должен каждый из украинцев: главное о доходах и расходах страны во время войны

Украина на оборону и безопасность тратит львиную долю бюджета (46,2% на оборону и 15,6% на обеспечение безопасности и порядка). Закон запрещает финансировать армию донатами или кредитами, зарплаты военных – это в первую очередь налоги украинцев (и другие доходы госбюджета). Партнеры снабжают страну оружием, финансируют значительный бюджетный дефицит.

Однако, несмотря на это, основным источником пополнения бюджета остаются налоги. О том, откуда берутся деньги в бюджете, насколько значителен дефицит и есть ли угроза дефолта, читайте в материале OBOZ.UA.

Откуда деньги? 505 млрд – налоги и 169,2 млрд – дефицит

Бюджет Украины (его доходная сводная часть) на 67,6% зависит от налогов, на 27,15% – от неналоговых поступлений (собственности, предпринимательской деятельности). И только чуть более 5% страна получила от ЕС, правительств и иностранных государств, говорится в бюджетном отчете Минфина за январь-март (это самые свежие данные за 2024 год).

Министерство финансов публикует на своем сайте детальные отчеты по выполнению бюджетов, также ведомство создало специальный портал, на котором можно ознакомиться с ситуацией с бюджетом. Согласно официальным данным, наполнение бюджета зависит в первую очередь от самих украинцев, которые платят налоги в своей стране.

Однако есть другая проблема. После того, как бюджет получил все запланированные доходы, оказывается, что этого недостаточно для покрытия расходов. "Дыру" (дефицит бюджета) покрывают за счет грантов, кредитов, международной помощи. Итак, за январь-март Украина – "заработала" 747,1 млрд грн, а потратила – 916,3 млрд грн. Разницу в 169,2 млрд грн и приходится покрывать иностранной помощью. Это около 56,4 млрд. грн. в месяц.

До полномасштабной войны, в январе марте 2021 года доходы Украины были на уровне всего в 330,1 млрд грн. То есть, за три года они выросли в 2,26 раза. Однако расходы за этот же период выросли с 335,6 млрд. до 916,3 млрд. грн. То есть в 2,7 раза. После окончания войны Украина постепенно вернется к ситуации, когда собственными доходами можно практически полностью покрывать бюджетные расходы. Однако во время войны достичь этого, к сожалению, невозможно. Сейчас бюджет действительно зависит от возможностей покрывать значительный дефицит международным финансированием.

Итак, за январь-март:

налоговые поступления составили 505 млрд грн.;

админсборы, доходы от бюджетных учреждений и т.п – 202,8 млрд грн;

доходы от операций с капиталом – 1,3 млрд грн;

от Европейского Союза, правительств иностранных государств, организаций, учреждений – 37,7 млрд грн.;

дефицит покрываемого в том числе кредитами бюджета – 169,2 млрд грн.

В прошлом году в сводный бюджет поступило 1,63 трлн грн налогов и 1 трлн неналоговых поступлений. В пересчете на одного украинца за 2023-й в бюджет поступило:

налоги – 48,1 тыс. грн;

неналоговые доходы –30,2 тыс. грн;

гранты от других государств –12,7 тыс. грн.

Все поступления в прошлом году составили 2,629 трлн грн Или 91,3 тыс. грн на одного человека (подсчеты проекта "Ціна держави"). Расходы же составили 4,4 трлн грн, или 130,6 тыс. грн на одного украинца . Ситуация крайне сложна, однако в условиях полномасштабной войны лучше, чем могла бы себе представить.

Как вырос госдолг и сколько должен каждый украинец

Дефицит бюджета покрывается за счет новых кредитов и грантов. К примеру, недавно ЕС принял решение выделить Украине 50 млрд евро к 2027-му. Из них гранты (безвозвратная помощь) – 17 миллиардов евро, тогда как помощь в виде кредитов – 33 миллиарда евро. Хорошая новость: кредитные ставки компенсирует сам ЕС, то есть это бесплатный, но все же долг, который придется возвращать.

Государственный и гарантированный государством долг на первое апреля 2024-го составляет 5,9 трлн грн, говорится в данных Минфина. Еще в 2020-м эта цифра была почти в 4,5 раза меньше.

Значительный рост уровня долга произошел после начала полномасштабной войны. На самом деле более корректно сравнивать уровень долга с валовым внутренним продуктом (ВВП). Европейские страны пытаются, чтобы уровень государственного долга был не выше 60%. Например, те страны, которые хотят стать членом еврозоны (иметь общую валюту – евро) должны выполнить ряд финансово-экономических условий. В их числе и госдолг на уровне до 60% ВВП. Считается, что этот показатель может гарантировать стабильную и сбалансированную ситуацию на финансовых рынках.

Хотя в действительности далеко не все успешные страны выполняют это условие. Япония имеет уровень госдолга в 261% ВВП, за три последующих года уровень госдолга Китая достигнет 100% валового внутреннего продукта. А в США – приближается к 100% ВВП.

То есть, ориентир в 60% не является обязательным условием построения сильной и успешной экономики. Однако именно для европейских стран можно считать это целью для того, чтобы со временем после вступления в ЕС иметь возможность стать частью еврозоны.

Согласно оценкам НБУ, госдолг по отношению к ВВП в конце прошлого года достиг отметки в 90.4%. Такими темпами уже в этом году отношение госдолга к ВВП может превысить отметку в 100% ВВП. И хотя госдолг растет, согласно графику платежей суммы, которые ежегодно нужно платить, будут уменьшаться.

Если перечислить объем долга на конец прошлого года на каждого украинца, сумма долга составит 162,3 тыс. грн. Государственный долг делят на внешний (перед международными кредиторами в валюте) и внутренний (перед украинскими кредиторами). Внешний долг составляет 3,99 трлн грн (67,43% общей суммы). Из них:

18.8% долга – ЕС;

11.6% – МВФ;

7.8% – Всемирный Банк;

5.7% – правительства иностранных государств;

2.3% – ЕИБ;

0.2% – ЕБРР.

Украина также принимала кредиты на внешних рынках без особых льготных условий. Именно эти кредиторы сейчас больше всего и недовольны ситуацией. Однако об этом читайте немного дальше. Итак, Министерство финансов показало статистику за прошлый год: средневзвешенная стоимость государственного долга Украины составила 7,3%. Это очень высокий показатель. К примеру, в среднем в странах со схожей с Украиной экономиками (но без войны) средняя стоимость составляет 3,6%. То есть вдвое дешевле. Дорогие кредиты – огромное бремя для экономики. Ибо и после войны украинцам придется тратить средства, которые могли бы пойти на восстановление, на возврат и обслуживание долгов.

Украина так много платит за свой долг из-за внутренних заимствований. Облигации внутреннего госзайма (ее в гривне скупали в основном банке) – дорогой кредит, которым активно пользуется Украина. В результате средняя ставка по внешним долгам для Украины составляет 3,6% (что соответствует международному уровню для подобных стран), а вот по внутреннему долгу – аж 14%. В среднем выходит 7,3%.

Угрожает ли дефолт и что требуют кредиторы?

Издание The Wall Street Journal несколько дней назад источники рассказали о том, что группа частных кредиторов Украины, среди которых BlackRock и Pimco, хотят начать получать из Украины по $500 млн годовых в виде процентных платежей со следующего года. Они выдали Украине кредиты на сумму $20 млрд. После начала полномасштабной войны выплаты приостановили.

"Любые "инсайды" сейчас по поводу будущего соглашения и выводы на их основе, что выгодно, а что не выгодно Украине – это чистая спекуляция. Кто хоть немного осведомлен как происходят операции по реструктуризации, знают насколько это сложный процесс, к которому из обоих сторон привлекаются финансовые и юридические советники, работающие на условиях неразглашения информации (non-disclosureagreement, NDA)", – посещает председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Кредиторам выгодно "сливать" в СМИ новости о своих требованиях, чтобы давить на украинскую сторону. Обсуждается несколько возможных вариантов. Среди них и продолжение отсрочки (аналогично той, которую получили по госдолгу перед Парижским клубом и странами G-7 до 2027 года).

Однако точно можно утверждать, что дефолта не будет. Украина оказалась в уникальной ситуации. Поддержка международных финансовых институтов, стран ЕС, Большой Семерки – все это дает гарантию, что у Украины будет возможность обслуживать свои долги хоть и с помощью партнеров.

Объявление дефолта – это признание, что страна не может выполнять свои обязательства. После этого ее кредитный рейтинг рушится, финансовые организации, инвесторы прекращают сотрудничество. Происходит реструктуризация долга (и, конечно, никто просто так долги не простит). Для Украины дефолт ни по внутренним обязательствам, ни по внешним – невозможен сценарий. Этого не допустят ни партнеры, ни представители украинской власти.

Украине придется быстро расти после войны: иначе будет очень сложно

Украинская экономика после войны возобновится очень быстрыми темпами. Рассчитывать на постоянные вливания покрытия бюджета за счет международных партнеров в течение многих лет не следует.

Как рассказал Кирилл Криволап, руководитель Центра экономического обновления, ежегодно ВВП должен расти в размере 7% в год как минимум. Это тот рост, который позволит покрывать высокие бюджетные расходы, затем сбалансировать расходы и доходы и позволит плавно выйти из кризисной ситуации. "Мы изучили опыт других стран, чтобы понять, какую международную поддержку можно получить. Реальным кажется финансирование на уровне 60% ВВП в течение 2,5 года", – отмечает Криволап.

Такие темпы роста достаточно реалистичны. Однако для этого нужно будет решить не только проблему с деньгами, но и с людьми. Уже сейчас, согласно экспертным оценкам, можно утверждать, что Украине не будет хватать как минимум несколько миллионов работников.

Итак, если после войны Украине удастся привлечь инвестиция на восстановление (а такие обещания от ЕС и некоторых других стран уже есть), быстро провести реформы, достичь ощутимых темпов роста ВВП, то бюджет удастся балансировать, а долговое бремя постепенно будет уменьшаться.