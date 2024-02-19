Ответ на тотальную блокаду: украинские перевозчики объявили новую акцию протеста на границе с Польшей

Украинские перевозчики объявили о новой акции протеста в ответ на блокаду границы польскими фермерами. В ходе своей акции украинцы будут останавливать польские фуры, которые объезжают общую очередь на въезд в Украину. Протест будет проходить сразу на трех пунктах пропуска – "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".

Об этом заявил председатель общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" (МАПУ) Владимир Михалевич. Украинская акция протеста будет круглосуточной и продлится до 15 марта, если поляки не снимут свою блокаду раньше, сообщает "Укринформ".

Аналогичный протест с 15 февраля по 10 марта уже проводится на крупнейшем пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". О нем объявили в общественной организации "Перевозчики западного региона".

"Целью проведения мирного собрания является выражение протеста перевозчиков Украины против блокирования движения грузового транспорта, которое началось с ноября 2023 года, что наносит значительные финансовые потери для отрасли международных автомобильных перевозок Украины, экспортеров и импортеров обеих стран и для экономики Украины и, наконец, подрывает обороноспособность Украины в условиях военного положения. Ситуацию с блокировкой еще до сих пор не удается урегулировать на уровне министерств, правительств и президентов Украины и Польши, поэтому мы вынуждены предпринимать такие действия", – объяснил Михалевич.

По его словам, старт акции протеста назначен на 12:00 20 февраля. МАПУ при этом будет обеспечивать контроль и порядок проезда через перечисленные пункты пропуска, не разрешая объезд польскими грузовиками общей очереди.

Напомним, польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. Это "Корчевая – Краковец", "Зосин – Устилуг", "Долгобычув – Угринов", "Медыка – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская". При этом грузовое движение через пункт "Ягодин – Дорогуск" полностью остановилось.

Уже с 20 февраля фермеры хотят перекрыть по всей границе не только движение авто, но и железную дорогу и подъезды к морским портам. В таком случае только в феврале бюджет Украины недополучит 7,7 млрд грн таможенных поступлений, подсчитал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Если граница не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн поступлений... Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", – добавил Гетманцев.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, блокировка транспорта – в частности, автобусов с пассажирами – на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Более того, это является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны, предупредили в Министерстве инфраструктуры Украины.

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