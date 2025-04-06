'Отсрочки не будет': в США заявили, что не собираются откладывать введение в действие новых таможенных тарифов

Соединенные Штаты введут новые "взаимные пошлины" президента Дональда Трампа по расписанию, отсрочка не ожидается. Благодаря этому произойдет перезапуск мировой торговли.

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Тарифы против практически всего мира, объявленные Трампом ранее на этой неделе, прокомментировал в воскресенье, 6 апреля, в интервью телеканалу CBS News американский министр торговли Говард Лутник. Он активно поддерживает политику главы Соединенных Штатов.

"Не будет отсрочки. Они [пошлины] будут точно оставаться в силе в течение дней и недель. Это очевидно", – сказал он.

По мнению Лутника, у других стран торговый избыток, тогда как у США торговый дефицит.

" Страны мира наживаются на нас, и это должно прекратиться. Президент очень четко дал понять, что такой политикой мы будем защищать заводы, которые переедут в США заниматься производством ", – добавил министр.

Напомним: Дональд Трамп официально объявил о введении масштабных таможенных тарифов против торговых партнеров США. Базовый тариф – это 10%, и применяется он почти на все товары из почти всех стран. Также дополнительно вводятся пошлины в отношении конкретных государств (в частности, для Китая – на уровне 34%, Европейского Союза – 20%, Японии – 24%, Индии – 26%, Южной Кореи – 25%, Великобритании – 10%, Израиля – 17%).

Как ранее писал OBOZ.UA, сенатор-республиканец и сторонник Дональда Трампа Тед Круз впервые раскритиковал экономическую политику президента. Он предупредил: если жесткие тарифы отправят экономику США в рецессию, республиканцев ждет "кровавая баня" на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в 2026 году.

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