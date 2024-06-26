Отмывали деньги для войны в Украине: США ввели санкции против "теневых банков" Ирана

США объявили новые санкции против Ирана – они связаны с теневой банковской сетью, обработавшей транзакции на миллиарды долларов в пользу иранских военных. Полученные таким образом средства использовали в том числе и для поставок России беспилотников для атак по Украине и украинским военным на фронте.

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Как сообщили в министерстве финансов США, новые ограничения касаются около 50 организаций и людей, причастных к легализации денег, полученных от торговли иранской нефтью и из других нелегальных источников. Компании, попавшие в "черный список", были зарегистрированы в Иране, Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и на Маршалловых островах.

"Сеть иранских обменных пунктов и десятки иностранных компаний-прокладок под их контролем позволяют минобороны и логистики армии Ирана (MODAFL) и Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) маскировать полученные за границей доходы, которые затем могут быть использованы для ряда видов деятельности MODAFL и КСИР, в частности для закупки и разработки передовых систем вооружения, например беспилотных летательных аппаратов. Эти поступления также поддерживают поставки оружия и финансирование региональных прокси-группировок Ирана, включая йеменских хуситов, которые продолжают кампанию атак на мировое судоходство, а также передачу БПЛА России для использования в ее агрессивной войне против Украины", – заявили в американском минфине.

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") называет такие теневые банковские сети ныне основным методом отмывания и перевода таких денег по миру. Он объяснил, как действует такая система взаиморасчетов.

"Условно это когда вам нужно перевести $1 млн из США в Мексику. И к вам в США приходит гражданин Китая и уносит эти деньги. А в Мексике курьер (тоже китаец) приносит $1 млн минус комиссия. Этакая подпольная банковская система, обслуживающая главные нелегальные денежные потоки", – пишет Железняк.

Ранее OBOZ.UA писал о других санкциях, которые США и Евросоюз объявили против Ирана из-за его военного сотрудничества с Россией. Эти меры касались физических и юридических лиц, включая компании и лица, связанные с разработкой, производством и поставками иранских беспилотников России.

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