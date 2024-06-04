США и ЕС ввели санкции против Ирана: страна производит и снабжает оружием Россию

США и Евросоюз объявили о введении санкций против Ирана из-за его военного сотрудничества с Россией. Эти меры касаются физических и юридических лиц, включая компании и лиц, связанных с разработкой, производством и поставками беспилотников, переданных Ираном России.

Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США. "Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и поставками БПЛА, которые режим Ирана предоставляет России, а также военизированным прокси-группировкам и партнерам с целью затягивания конфликта и дестабилизации региона ", – заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Эти санкции направлены на четыре иранские компании и одно физическое лицо, связанные с производством и передачей беспилотников, а также руководителя организации Iran Aviation Industries, дочерней структуры Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана. "Мы аплодируем первому использованию новых полномочий ЕС по санкциям, нацеленным на дестабилизационное поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке", – добавил Миллер.

Необходимо также отметить, что помимо россиян, дроны также получили боевики на Ближнем Востоке, что является дополнительной заботой для международных партнеров, стремящихся обеспечить стабильность в регионе. Все эти меры вводятся в контексте обострения ситуации на международной арене и требуют комплексного подхода для обеспечения мира и стабильности в Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США готовы принять меры против китайских компаний и финансовых учреждений, поддерживающих Россию в войне против Украины, рассматривая возможность введения санкций. Представители США, Южной Кореи и Японии также договорились о сотрудничестве по снижению зависимости от Китая и России в сфере критически важных ресурсов.

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