"Укрэнерго" будет выкупать электричество у бизнеса: контракты будут заключать на 5 лет

"Укрэнерго" планирует заключать пятилетние контракты на услуги по поддержке энергосистемы с находящимися на стадии строительства новыми электростанциями, что поможет инвесторам получать кредиты и прогнозировать финансовые результаты. Первый аукцион для отбора таких проектов состоится в ближайшие недели.

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Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Общественному. Компания планирует закупать вперед услуги по поддержке энергосистемы у новых электростанций, находящихся на стадии строительства.

Кудрицкий отметил, что первый аукцион на вспомогательные услуги для инвесторов, готовых строить децентрализованную генерацию в Украине, состоится уже через несколько недель. Укрэнерго на пять лет будет заключать контракты с новыми электростанциями на услуги сбалансирования энергосистемы.

"Мы обязуемся по определенной цене на аукционе выкупать у них услугу сбалансирования", – сказал Кудрицкий. Эти контракты носят долгосрочный характер, что гарантирует инвесторам стабильный спрос на их продукцию. Это, в свою очередь, значительно упрощает получение кредитов и позволяет четко прогнозировать финансовые результаты проектов на пятилетний горизонт.

Кудрицкий выразил надежду, что объем участников на этом аукционе составит величину, близкую к 1 ГВт. "Это очень важно, чтобы инвесторы пришли и получили такой долгосрочный инструмент для себя как контракт с нами на выкуп их услуги, которую они будут предоставлять 5 лет украинской энергосистеме ", - отметил он.

С долгосрочными контрактами электростанциям гораздо проще завершить строительство. Наличие стабильного спроса на их услуги позволяет инвесторам получить необходимые кредиты и планировать финансовые инвестиции на длительный период.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июне Украина импортировала 858 400 МВтг электроэнергии, что на 6% больше, чем за весь 2023 год, и это самый месячный объем за последние 10 лет. Больше всего электричества закупили в Венгрии (42%), Словакии и Румынии (по 17%).

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