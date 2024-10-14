Остались считаные дни: нардеп рассказал, когда украинцы начнут платить повышенные налоги

Законопроект о масштабном повышении налогов (в т.ч. военного сбора) может вступить в силу уже в ближайшие дни. Депутаты Верховной Рады (ВР) отклонили все блокирующие постановления к этому закону, что открыло путь к подписанию документа.

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Об этом сообщил первый замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). Речь идет о законопроекте № 11416-д.

"Парламент отклонил все 13 блокирующих постановлений по налоговому закону. Соответственно, далее законопроект 11416-д сначала подпишет спикер, ну а потом и президент. Я думаю это будет в ближайшие дни. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, поэтому это как минимум завтра-послезавтра", – отметил Железняк 14 октября.

При этом он уже объяснял, что повышения налогов задним числом, с 1 октября, уже не произойдет. Нардепы не поддержали правку № 988 к соответствующему законопроекту.

Так как переголосования не состоялось, новая ставка военного сбора заработает только со вступлением в силу нового закона. "Т.е. с 1 октября по условное 20-е будет сбор 1,5%, а с 20 по 31 октября – уже 5%", – объяснял ситуацию нардеп.

В результате, как считает Железняк, в 2024 году с помощью повышения налогов уже не получится собрать запланированные 30 млрд грн. Ведь, напомнил нардеп, кроме того, что повышение военного сбора не внедряется задним числом, также было принято решение оставить сбор 1,5% для военнослужащих.

Масштабное повышение налогов: как изменятся ставки

10 октября депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о масштабном увеличении налогов. В его основе – повышение военного сбора до 5% и введение новых налогов для физлиц-предпнинимателей ("ФОПов").

В документ добавилось освобождение от налогообложения "Национального кешбэка", а вот повышать "налог на потребление" не стали. Кроме того, повышение военного сбора не коснется военных. В целом при подготовке ко второму чтению был согласован вариант документа с такими нормами:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5% ;

; внедрение военного сбора для ФЛП – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1, 2 и 4-й групп;

– 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1, 2 и 4-й групп; налог на прибыль банков на уровне 50%;

налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства за землю на 14%;

освобождение "Национального кешбэка" от налога на доходы физлиц (НДФЛ);

от налога на доходы физлиц (НДФЛ); переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;

увеличение минимальных розничных цен на вино и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.

То есть размер военного сбора с белой зарплаты в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%). А "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн налогов больше (раньше военный сбор они не платили, а будут 1%). "ФОПы" других групп будуть платить фиксированно по 800 грн.

Во время рассмотрения закона во втором чтении депутаты также отменили повышение военного сбора для военнослужащих. Даже после повышения налогов с их зарплат будет по-прежнему сниматься по 1,5%, а не 5%.

Ранее Железняк также отмечал, что при подготовке налогового законопроекта ко второму чтению правительство отказалось частично заменить рост военного сбора на повышение НДС. Кроме того, не стали исключать повышение налогов для резидентов Дія.City.

Во время подготовки законопроекта ко второму чтению таже активно обсуждался вопрос налогообложения прибыли банков. Нардепы – "слуги народа" поддерживали ставку в 50%, а Министерство финансов и Нацбанк выступали против. Временное повышение ставки налога на доходы банков в Украине сейчас составляет от 25% до 50% вместо прежних 18%. Ставка 50% изначально была предусмотрена только на 2023 год.

Как сообщал OBOZ.UA, главная причина повышения налогов – необходимость финансировать армию. Все сборы, поступающие в госбюджет Украины, и сейчас идут на сектор безопасности и обороны, но этого недостаточно. Однако вместе с повышением налогов крайне важно проводить детенизацию, ведь нелегальная и полулегальная работа бизнеса лишает бюджет огромных средств.

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