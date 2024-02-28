Оружие для Украины: в ЕС раскрыли, на что пустят конфискованные доходы от российских активов

Доходы от замороженных в Европейском Союзе (ЕС) активов российского центрального банка пойдут не на обеспечение макрофинансовой поддержки Украине. Их направят на коллективные закупки оружия для Украины, в то время, как "макрофинанс" на военные цели тратить не разрешается.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Укринформ". Заявление прозвучало в ходе слушаний в Европейском парламенте.

"Пришло время обсудить использование прибыли от начислений на замороженные российские активы для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может быть более мощного символа или более целесообразного использования для этих денег, чтобы сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", – объяснила фон дер Ляйен.

Она добавила, что члены ЕС координируют политику по совместному заказу оружия и боеприпасов. А Европейский фонд мира уже мобилизовал 6,1 млрд евро для поддержки Вооруженных сил Украины, включая поставки летального и нелетального военного оборудования и снаряжения.

"Важно, что мы сделали большой шаг для увеличения наших возможностей в оборонном производстве. На следующей неделе мы объявим решение в рамках программы ASAP (Программа ЕС по содействию производству боеприпасов. – Ред.). Это финансирование позволит почти удвоить производство боеприпасов в Европе – до более 2 млн в год – уже к концу 2025 года", – резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним, 1 февраля лидеры стран ЕС поддержали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. При этом также было достигнуто соглашение о предоставлении Украине 50 млрд евро за четыре года в виде макрофинансовой помощи.

В целом США и Великобритания выступают за прямую и полную конфискацию замороженных активов РФ, которые составляют около 280 млрд долларов. Однако Евросоюз пока принимает идею о конфискации исключительно прибыли, полученной от этих активов. Впрочем, все стороны уже согласны, что замороженные средства должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь с восстановлением Украины. Расходятся только мнения относительно юридических инструментов использования денег.

Кремль в свою очередь заявил, что любая попытка изъять российские активы приведет к длительным судебным искам и ответным мерам со стороны России. РФ угрожает в ответ конфисковать имущество США и других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее группа экспертов по международному праву поддержала идею конфискации замороженных активов российского центробанка. Предполагается, что эти средства можно будет использовать в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения России.

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