ООН будет помогать беженцам вернуться в Украину: создана новая платформа

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев создало платформу "Украина – это Дом" для предоставления информации о пребывании украинцев за границей, их возвращении, поддержке жилья, трудоустройстве и других видах помощи. Цель правительства состоит в создании условий для трудоустройства, ведения бизнеса, приобретении жилья на доступных условиях и внедрении инструментов для обучения и переквалификации.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. Эта инициатива призвана предоставить исчерпывающую информацию о возможностях украинских вынужденных мигрантов и внутренне перемещенных лиц.

Платформа "Украина – это Дом" создана для предоставления всесторонней информации по вопросам пребывания украинцев за рубежом, их возвращению в Украину, а также о программах поддержки жилья, трудоустройства и других видов помощи. По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, цель правительства состоит в создании условий для трудоустройства, строительстве собственного бизнеса, приобретении жилья на доступных условиях, а также внедрении инструментов для обучения и переквалификации.

Министерство экономики Украины активно сотрудничает с УВКБ ООН по наполнению платформы актуальной информацией о возможностях трудоустройства, обучения и предпринимательства. Платформа будет постоянно обновляться, предоставляя украинцам свежую информацию и поддержку в возвращении домой.

О важности этой инициативы шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлии Свириденко с представительницей УВКБ ООН в Украине Каролиной Биллинг. В мероприятии также приняла участие заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная. На встрече было подчеркнуто, что создание условий для возвращения украинцев на дом является одной из приоритетных задач, над которыми работает государство.

"Цель правительства – создать условия для трудоустройства и создания собственных бизнесов украинцами, возможности приобрести собственное жилье на доступных условиях, внедрение инструментов для обучения и переквалификации. Мы благодарны нашим партнерам из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине за создание ресурса, на котором украинцы в разных странах смогут получить актуальную информацию об экономических возможностях в Украине", – отметила Юлия Свириденко.

Министерство экономики Украины планирует углублять сотрудничество с УВКБ ООН по обеспечению украинских граждан всесторонней поддержкой при их возвращении домой. Ожидается, что платформа станет ключевым инструментом для украинцев, желающих вернуться на родину и найти новые возможности для развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Европейском Союзе (ЕС) растет количество украинцев, получивших статус временной защиты. Впрочем, из некоторых стран украинские беженцы уезжают, что особенно заметно во Франции, Польше и Латвии.

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