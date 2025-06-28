'Они явно копируют Евросоюз': Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил свернуть все торговые переговоры с Канадой и ввести новую импортную пошлину на канадскую продукцию. Какой будет новая пошлина, американский лидер пообещал раскрыть в течение недели.

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По его словам, Канада "только что объявила о введении цифрового налога на наши американские цифровые компании". Об этом президент США написал в собственной соцсети Truth Social.

Как заверил Трамп, введение Канадой указанного цифрового налога составляет "прямое и откровенное нападение на нашу страну".

"Они явно копируют Европейский Союз, который поступил так же, и сейчас тоже ведет с нами переговоры. Учитывая этот возмутительный налог, мы немедленно прекращаем все переговоры относительно торговли с Канадой", – заявил американский президент.

Трамп отметил, что вести торговлю с Канадой "очень сложно" и в качестве примера привел "факт, что они годами взимали с наших фермеров тарифы на молочные продукты в размере до 400%".

"Мы сообщим Канаде о тарифе, который она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки, в течение следующих семи дней", – отметил президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, во время саммита G7 Трамп встречался с премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны якобы договорились в течение 30 дней заключить широкое торговое соглашение.

Также отмечалось, что после этой встречи у Трампа исчезло желание сделать Канаду еще одним американским штатом.

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