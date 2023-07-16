В США предупредили Россию о серьезных дипломатических потерях в случае выхода из зернового соглашения

17 июля срок действия текущего зернового соглашения будет закончен. Если Россия не согласится продлить его, то столкнется с "огромными дипломатическими потерями".

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Такое предупреждение стране-агрессору сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в эфире CBS News. Он отметил, что Штаты рассматривают все варианты дальнейшего развития событий. Это и дальнейшее продление Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов, и выход из нее Российской Федерации.

"Это возможно, что Россия выйдет [из зернового соглашения], возможно, они продолжат. Если они действительно выйдут из этого соглашения, остальной мир посмотрит на это и скажет, что РФ отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Южной Америки продовольствием по доступным ценам. И я думаю, что в дальнейшем это приведет к огромным дипломатическим затратам для России", – заявил Салливан.

Он сказал, что главе Кремля Владимиру Путину предстоит выбрать, на какой шаг ему пойти. США в свою очередь готовятся ко всем сценариям и тесно сотрудничают с Украиной по этому вопросу.

Напомним: в Reuters писали, что утром в воскресенье, 16 июля, из одесского порта вышло последнее судно – TQ Samsun под флагом Турции – в рамках зерновой сделки, срок которой иссякает 17-го числа.

При этом Россия с 27 июня не регистрировала ни одного нового корабля, фактически саботируя работу зернового коридора.

Как сообщил OBOZREVATEL:

– СМИ 14 июля заявили, что Путин якобы подтвердил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что согласен на продление зернового соглашения об экспорте продовольствия из Украины по Черному морю.

– Президент Владимир Зеленский ранее предполагал, что страна-агрессор может отреагировать на решение G7 попыткой заблокировать гуманитарные инициативы, такие как зерновая сделка, чтобы создать очередной кризис в мире.

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