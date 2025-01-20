Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума: что на самом деле происходит на рынке труда

Официальный уровень безработицы в Украине в 2024 году снизился до исторического минимума – 94,2 тысяч зарегистрированных лиц. Однако структурные проблемы, дефицит кадров и миграция остаются серьезными вызовами для рынка труда.

Видео дня

Об уровне безработицы стало известно из данных Государственной службы занятости, опубликованных Национальным банком Украины ( НБУ ). Для сравнения, год назад эта цифра составила 96,1 тысяч, а в 2023 году – 186,5 тысяч. Такое значительное сокращение свидетельствует о возобновлении рынка труда, однако эта статистика не отражает всех аспектов реальной ситуации.

Несмотря на положительные официальные показатели, ситуация на рынке труда остается сложной. Основные проблемы:

критический дефицит кадров: многие предприятия сообщают о нехватке работников, особенно в рабочих профессиях. К примеру, в 2025 году на 100 вакансий приходится только 168 резюме, что демонстрирует ограниченный выбор кандидатов;

миграция и мобилизация: миллионы украинцев уехали за границу из-за войны, а многие работники находятся на службе в ВСУ. Это создало острый дефицит квалифицированной рабочей силы в стране. По данным ООН, количество украинских мигрантов в 2024 году составляет 6,8 млн. человек, и эта цифра продолжает расти;

миллионы украинцев уехали за границу из-за войны, а многие работники находятся на службе в ВСУ. Это создало острый дефицит квалифицированной рабочей силы в стране. По данным ООН, количество украинских мигрантов в 2024 году составляет 6,8 млн. человек, и эта цифра продолжает расти; структурная безработица: люди, вынужденные переехать в другие регионы Украины, часто не могут найти работу по своей специальности. К примеру, работники АЭС с временно оккупированных территорий сталкиваются с невозможностью реализовать свои навыки в новых местах проживания.

Данные кадровых порталов свидетельствуют, что количество вакансий и резюме сократилось из-за сезонных факторов. Однако в годовом исчислении рост спроса и предложения рабочей силы продолжается. По данным Нацбанка, в 2024 году спрос на работников вырос на 44%, что превышает уровень 2023 года. Это свидетельствует об активизации рынка, но в то же время дефицит работников остается сдерживающим фактором экономики.

Национальный банк прогнозирует, что уровень безработицы в Украине будет оставаться высоким в 2024 году, достигнув 14,2% ( приблизительно 2 млн безработных ). Ожидается постепенное снижение этого показателя до 11,6% в 2025 году и 10,6% в 2026 году. Однако эти цифры и дальше будут превышать довоенные показатели. Основными факторами, влияющими на рынок труда, остаются:

демографические вызовы;

нехватка квалифицированных работников;

медленное возвращение мигрантов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, размер максимальной помощи для безработных в Украине вырос на 900 грн. С 1 января 2025 года она составляет 8 000 грн., тогда как в 2024-м было 7 100 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!