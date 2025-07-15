Выплаты 50 тыс. грн недостаточно: Гетманцев призвал кардинально изменить поддержку семей в Украине

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал к кардинальному изменению подхода к демографической политике в Украине. По его словам, государство должно инвестировать значительно больше средств в поддержку семей и детей, вводя комплексные меры, а не ограничиваясь только выплатами при рождении детей, которые планируют повысить до 50 тыс. грн.

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Об этом Гетманцев рассказал в интервью. Он напомнил, что еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину он подавал законопроект, который предусматривал существенное увеличение выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка по сравнению с текущими размерами.

Однако, как отмечает парламентарий, одних только выплат недостаточно. Демографическая политика должна включать комплекс мер, направленных на:

сопровождение семей , в частности многодетных;

, в частности многодетных; поддержку детей , оставшихся без родительской опеки;

, оставшихся без родительской опеки; помощь детям с социальными проблемами или трудностями в воспитании.

"Это такой комплекс мероприятий, которым государство точно должно заниматься и на который точно должно тратить деньги", – подчеркнул Гетманцев.

Помощь при рождении ребенка собираются увеличить в 5 раз

Проект закона о повышении единоразовой выплаты при рождении ребенка с нынешних 10,3 тыс. до 50 тыс. грн разработало Министерство социальной политики. При этом 14 июля Кабинет министров уже утвердил этот законопроект, ожидается его официальное внесение в Верховную Раду и рассмотрение в сессионном зале.

Правительство планирует, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года – при условии его одобрения парламентом. С Министерством финансов уже обсуждалось выделение средств на такие выплаты в госбюджете на 2026 год.

Что еще предусмотрено

Кроме роста единоразовой выплаты, планируется увеличение ежемесячного пособия для женщин без трудового стажа. Сейчас эта выплата составляет менее 1000 грн . По новому закону – 7000 грн .

для женщин без трудового стажа. Сейчас эта выплата составляет . По новому закону – . Один из родителей или опекун сможет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года жизни . Размер этой выплаты еще будет определять правительство, но речь идет о "полноценной финансовой поддержке" для семьи в критический период.

. Размер этой выплаты еще будет определять правительство, но речь идет о "полноценной финансовой поддержке" для семьи в критический период. После достижения ребенком 1 года семья получит выбор : вернуться к работе – государство ежемесячно будет выплачивать 8000 грн на уход за ребенком в яслях; остаться дома до трех лет – государство продолжит уплату единого социального взноса за маму или папу до трехлетия ребенка, что означает сохранение трудового и пенсионного стажа даже во время декрета.

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Как сообщал OBOZ.UA, с 1 июля администрирование всех социальных выплат в Украине осуществляет Пенсионный фонд (ПФУ), что позволяет быстрее обрабатывать обращения и начислять пособия. Теперь подать документы можно не только в ЦПАУ, но и в более чем 500 сервисных центрах ПФУ.

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