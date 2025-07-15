Выплаты 50 тыс. грн недостаточно: Гетманцев призвал кардинально изменить поддержку семей в Украине
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал к кардинальному изменению подхода к демографической политике в Украине. По его словам, государство должно инвестировать значительно больше средств в поддержку семей и детей, вводя комплексные меры, а не ограничиваясь только выплатами при рождении детей, которые планируют повысить до 50 тыс. грн.
Об этом Гетманцев рассказал в интервью. Он напомнил, что еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину он подавал законопроект, который предусматривал существенное увеличение выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка по сравнению с текущими размерами.
Однако, как отмечает парламентарий, одних только выплат недостаточно. Демографическая политика должна включать комплекс мер, направленных на:
- сопровождение семей, в частности многодетных;
- поддержку детей, оставшихся без родительской опеки;
- помощь детям с социальными проблемами или трудностями в воспитании.
"Это такой комплекс мероприятий, которым государство точно должно заниматься и на который точно должно тратить деньги", – подчеркнул Гетманцев.
Помощь при рождении ребенка собираются увеличить в 5 раз
Проект закона о повышении единоразовой выплаты при рождении ребенка с нынешних 10,3 тыс. до 50 тыс. грн разработало Министерство социальной политики. При этом 14 июля Кабинет министров уже утвердил этот законопроект, ожидается его официальное внесение в Верховную Раду и рассмотрение в сессионном зале.
Правительство планирует, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года – при условии его одобрения парламентом. С Министерством финансов уже обсуждалось выделение средств на такие выплаты в госбюджете на 2026 год.
Что еще предусмотрено
- Кроме роста единоразовой выплаты, планируется увеличение ежемесячного пособия для женщин без трудового стажа. Сейчас эта выплата составляет менее 1000 грн. По новому закону – 7000 грн.
- Один из родителей или опекун сможет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года жизни. Размер этой выплаты еще будет определять правительство, но речь идет о "полноценной финансовой поддержке" для семьи в критический период.
- После достижения ребенком 1 года семья получит выбор:
- вернуться к работе – государство ежемесячно будет выплачивать 8000 грн на уход за ребенком в яслях;
- остаться дома до трех лет – государство продолжит уплату единого социального взноса за маму или папу до трехлетия ребенка, что означает сохранение трудового и пенсионного стажа даже во время декрета.
Как сообщал OBOZ.UA, с 1 июля администрирование всех социальных выплат в Украине осуществляет Пенсионный фонд (ПФУ), что позволяет быстрее обрабатывать обращения и начислять пособия. Теперь подать документы можно не только в ЦПАУ, но и в более чем 500 сервисных центрах ПФУ.
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