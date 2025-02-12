Одна из стран Европы выделит Украине многомиллиардную помощь: на что потратят деньги

Швейцарское правительство приняло программу поддержки реконструкции, реформ и устойчивого развития в Украине объемом 1,5 млрд швейцарских франков (68,64 млрд гривен). Программа будет продолжаться до 2028 года, а ответственным за ее реализацию назначен делегат правительства по вопросам Украины Жак Гербер.

Видео дня

Соответствующее решение было принято на заседании Федерального совета Швейцарии 12 февраля. Эта программа приступит к 12-летнему процессу федеральной поддержки реконструкции, реформ и устойчивому развитию в Украине. Средства будут выделяться из фонда международного сотрудничества, а в фокусе программы будут три основных направления:

экономическое восстановление : помощь малому и среднему бизнесу из Украины (в том числе сельскому хозяйству) закрепиться на мировом рынке, восстановление поврежденной или разрушенной войной городской инфраструктуры, особенно в прифронтовых регионах;

: помощь малому и среднему бизнесу из Украины (в том числе сельскому хозяйству) закрепиться на мировом рынке, восстановление поврежденной или разрушенной войной городской инфраструктуры, особенно в прифронтовых регионах; общественные услуги : поддержка служб здравоохранения, образования и социальных услуг, общественного транспорта, энерго- и водоснабжения без дискриминации и коррупции;

: поддержка служб здравоохранения, образования и социальных услуг, общественного транспорта, энерго- и водоснабжения без дискриминации и коррупции; защита гражданского населения : предоставление экстренной помощи и поддержки в гуманитарном разминировании, поиск и идентификация пропавших без вести, а также документирование фактов нарушений международного гуманитарного права и прав человека и судебное преследование виновных.

"Чтобы швейцарский опыт принес плоды, необходимые партнерства: с властью, частным сектором, научным сообществом и неправительственными организациями... Будут внесены изменения в существующую законодательную базу для обеспечения системного подхода к реконструкции, отвечающей требованиям международного права", - отмечают в швейцарском правительстве.

В связи с этим 29 января Федеральный совет одобрил мандат на переговоры по временному договору с Украиной. Следующий этап программы помощи Украине продлится с 2029 по 2036 годы. За это время Федеральный совет планирует выделить 3,5 миллиарда швейцарских франков.

Также 12 февраля Федеральный совет Швейцарии принял дальнейшие ограничительные меры в рамках утвержденного Евросоюзом в прошлом году 15-го пакета санкций против России. Чтобы защитить права швейцарских компаний и защитить их от необоснованного финансового ущерба, правительство страны запретило признавать и приводить в исполнение некоторые решения российских судов, в которых они заявляют об исключительной юрисдикции по поводу споров между российскими и швейцарскими компаниями.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах швейцарских властей ввести дебетовые карты для просителей убежища, которые заменят наличную выплату социальной помощи. В то же время, украинские беженцы, находящиеся под специальным статусом защиты S, будут продолжать получать поддержку до марта 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!