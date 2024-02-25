Оборонная сфера, российские активы и финобеспечение: Шмыгаль – о планах Украины на год

Ключевыми задачами украинского правительства на 2024 год является обеспечение страны финресурсами, развитие оборонно-промышленного комплекса, конфискация российских активов и логистика. Также среди целей – продолжение восстановления страны и евроинтеграция.

"Первый вызов – это оборона и обороноспособность. Мы выдержали первый удар, радикально трансформируем украинскую оборону, производственные мощности выросли втрое, производство дронов увеличилось в 100 раз, ракета, артиллерия и снаряды, новые производство техники и оружия — все это появилось в масштабах, которые больно чувствуют и будут чувствовать еще больше враг", – рассказал премьер Денис Шмыгаль во время форума.

Вторая цель – это экономика и финансовая устойчивость. Глава Кабмина отметил, что экономику удалось удержать, в 2023 году началось экономическое восстановление, ВВП вырос более чем на 5% за 2022-23 годы, договорились и привлекли $74 млрд внешнего финансирования и сформировали мировую финансовую коалицию для поддержки бюджета.

"Благодаря этому можем тратить все наши внутренние ресурсы на оборону нашего государства. Вторая наша задача – обеспечить Украину финансовыми ресурсами. Ведем постоянно работу с партнерами, мы говорим со всеми – он Японии в США, МВФ, мировой банк… все другие финансовые международные учреждения и организации. Со всеми мы ведем диалог. Мы ищем финансовые ресурсы, чтобы закрыть нашу потребность в $37 млрд/год", – добавил Шмыгаль.

Седьмая ключевая задача на этот год – это евроинтеграция. Сейчас есть окно возможностей и его следует использовать.

"Начинаем переговоры с ЕС о нашем вступлении, формируем переговорную команду… ЕС открывает доступ к европейским рынкам и ресурсам. Оборонно-промышленный комплекс – это фундамент нашей силы, наша цель производить как можно больше оружия самим. Мы благодарны нашим союзником партнером и не сомневаемся в их поддержке, но должны быть максимально самодостаточными в этом вопросе", – отмечает Шмигаль.

Еще одна цель – конфискация российских активов. Это также напрямую связано с обеспечением Украины финансовыми ресурсами. В этом году план минимум перейти к использованию доходов от этих замороженных активов.

Еще одна цель – логистика. "Без нее экономика не живет. Разворачиваем мощности наших портов, запускаем новые пункты пропуска, продолжаем строить партнерство с нашими соседями, модернизируем железную дорогу через строительство европути. Четвертая цель, так же связанная с финансовыми ресурсами – экономическое восстановление. 45 млрд гривен в этом году заведения на помощь бизнесу, – говорит премьер.

Шестая задача – продолжить восстановление. По его словам, будут масштабировать программу "єВідновлення", защищать энергетику.

"Обеспечим школы и больницы укрытиями. Ускорим гуманитарное разминирование", – подытожил глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, налоговые поступления в Украине сейчас на 25-30% больше, чем предполагалось в госбюджете, прежде всего благодаря успешному функционированию созданного Украиной экспортного коридора в Черном море.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!