Морской коридор обеспечил рост поступлений в госбюджет на треть, – Кубраков

Налоговые поступления в Украине сейчас на 25-30% больше, чем предполагалось в госбюджете, прежде всего благодаря успешному функционированию созданного Украиной экспортного коридора в Черном море.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Хорошая новость в том, что мы начинаем возвращаться к предыдущим цифрам в наших ключевых экспортных областях – сельское хозяйство, металлургия и т.д. Мы возобновили морской экспорт, и это делает нас сильнее. Цифры в ноябре и декабре прошлого года очень оптимистичны", – сказал он.

По словам вице-премьера, первым признаком здесь является рост объемов товаров, которые украинская железная дорога доставляет в морские порты.

"Это – первый индикатор, но в целом мы видим, что налоговые поступления больше, чем это предполагалось в бюджете, на 25-30% в зависимости от группы товаров. И вообще – это больше, чем мы ожидали", – отметил Кубраков.

Он отметил, что нужно развивать и увеличивать мощности существующих экспортных маршрутов наряду с открытием новых пограничных переходов.

В то же время проблемой для морского экспорта остается страхование. С конца прошлого года Украина начала разрабатывать новый механизм гарантий покрытия ущерба судовладельцам в случае их наступления, и была создана программа страхования судов Unity. Однако из-за правовых пробелов этот механизм только начинает работать, а ставки страхования до сих пор остаются высокими.