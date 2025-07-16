Помню, как в начале 90-х газеты (а тогда это была самая распространённая форма СМИ) массово печатали объявления типа "Обналичу" (или "Обезналичу") – и это действительно работало!

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Никто ничего не боялся, проблемы у дававших такие объявления, отвечавших на них, да и собственно – заодно – газет, такое публиковавших, подставные звонки или всевозможные варианты кидалова – всё это началось далеко не сразу, и лишь после этого в бизнес-среде начали интересоваться офшорами или упрощенным налогообложением со всеми его льготами.

Говорили даже о негласном общественном договоре между разными слоями бизнеса: "Вам - офшоры, нам - единый налог", который в определённой степени работает и сейчас, нигде, понятно не зафиксированный.

И всё было хорошо - пока единым налогом не заинтересовались те, кому "по статусу" следовало бы пользоваться офшорами.

Превращаться в сумасшедшее множество ФЛП на едином налоге стали огромные корпорации, причём "ФЛП" эти были совсем не в теме, не зная ни как себя вести в случае чего, ни что отвечать, если спросят, ни что они вообще делают и на что успели быстро потратить все только что полученные деньги.

Очень напоминает былую обналичку.

Ставка явно делается на то, что при необходимости договорятся. А привёл массового налогоплательщика к такой парадигме, прежде всего, бестолковый НДС - в его позорном украинском варианте ("Надо Дать Сюда"), о котором даже чиновники честно говорят, что это самый коррупционный из всех налогов ("самый" - то есть коррупционные и другие, но этот - "самый").Именно из-за него не договариваться стало всё равно невозможно. И пошло-поехало…