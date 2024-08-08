Обменники заметно переписали курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках заметно подешевел доллар. В полдень 8 августа они выставили его курс на среднем уровне 40,73/41,22 грн (покупка/продажа). Что на 8 коп. дешевле в покупке и сразу на 12 коп. в продаже, чем днем раньше.

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Подешевел доллар и в банках. Они определили его стоимость в средние 40,8/41,3 грн (покупка/продажа). Это:

на 10 коп. ниже курса предыдущего дня в покупке;

на 5 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,1-40,8 грн. Так:

ПриватБанк – 40,6 грн;

Укрэксимбанк – 40,65 грн;

Райффайзен Банк – 40,55 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Сенс Банк – 40,8 грн;

Универсал Банк – 40,1 грн;

OTP Bank – 40,7 грн.

Продают же они ее по 41,1-41,25 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,2 грн;

Укрэксимбанк – 41,25 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Универсал Банк – 41,2 грн;

OTP Bank – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом на этой неделе

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев сообщил, что в течение текущей рабочей недели (по 9 августа) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах от 40,8 до 41,75 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

В обменниках ожидается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже. По прогнозам, до 9 августа курс там будет находиться в пределах от 41 до 41,7 грн.

"После быстрой девальвации гривни во второй половине июля (на межбанке цена доллара достигала 41,65 грн, на наличном рынке – 41,9 грн) потенциал роста котировок снизился. В основном, сдержать дальнейшую девальвацию гривни помогли активные распродажи валюты Нацбанком", – рассказал о ситуации на рынке аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом. Причина – продолжающаяся полномасштабная война. Тем не менее, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара.

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