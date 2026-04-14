Обменники принимают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 14 апреля

В украинских обменниках подорожал доллар. В полдень 14 апреля там определили курс валюты в средние 42,93/43,7 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем было днем ранее.

Видео дня

Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличного доллара выставили на среднем уровне 43,25/43,79 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. выше в покупке;

на 4 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 43,76-43,9 грн. Так:

ПриватБанк – 43,8 грн;

Юнекс Банк – 43,76 грн;

Таскомбанк – 43,84 грн;

Сенс Банк – 43,8 грн;

ПУМБ – 43,9 грн;

Райффайзен Банк – 43,76 грн;

Укрсиббанк – 43,85 грн;

А-банк – 43,9 грн.

Покупают же они ее по 43,15-43,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,2 грн;

Юнекс Банк – 43,15 грн;

Таскомбанк – 43,3 грн;

Сенс Банк – 43,35 грн;

ПУМБ – 43,3 грн;

Райффайзен Банк – 43,35 грн;

Укрсиббанк – 43,25 грн;

А-банк – 43,3 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 19 апреля) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. Таким образом, и там, и там ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Базовый сценарий на валютном рынке 13-19 апреля выглядит довольно сдержанно: около 44 грн за доллар. Внутренний рынок Украины демонстрирует достаточно управляемое поведение. На следующей неделе ситуация вряд ли будет существенно отличаться от предыдущего периода", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 марта общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,651 трлн грн. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,083 трлн грн. В в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 568 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!