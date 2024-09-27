Обменники готовятся существенно переписывать курс: украинцам рассказали, чего ожидать с понедельника

В обменниках Украины ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (30 сентября – 6 октября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн грн. В то же время, вечером 27 сентября обменники покупают доллары в среднем по 40,93 грн, а продают по 41,56 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация ожидается и в банках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

по прогнозам, с понедельника курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн;

вечером 27 сентября там определили стоимость валюты в средние 41/41,5 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,3-0,5 грн в банках. И до 0,5 грн в обменных пунктах.

Разница между курсами купли и продаж будет находиться в пределах до 0,5-0,6 грн в банках. А также до 0,6-1 грн в обменниках.

Курсовые отклонения же ожидаются в пределах 2% в неделю.

В целом же, отмечается, в начале октября курсовые показатели не будут прыгать. Так, "все изменения будут достаточно плавкими и тенденциозными.

Впрочем, не исключается, что по итогам сентября-октября гривня может девальвировать. Однако практически незаметно – "до 1% стоимости".

Как сообщал OBOZ.UA, до конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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