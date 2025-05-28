Обменники готовятся ощутимо переписывать курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать

В ближайшие дни в украинских обменниках ощутимо изменится курс доллара. По прогнозу, до конца текущей рабочей недели (30 мая) он будет находиться в пределах 41,15 до 41,8 грн. Вечером же 28 мая обменные пункты покупают валюту по 41,12 грн, а продают по 41,52 грн. То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В банках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн, тогда как вечером 27 мая там определили стоимость доллара в средние 41,3/41,8 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом (разница между курсами продажи и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 30 копеек", – говорится в сообщении.

В целом, отметил Козырев, на текущую ситуацию на валютном рынке будут влиять разные факторы. Среди них:

Приближение конца отчетного периода.

Это, отмечается, увеличит объемы операций клиентов и банков на межбанке в период с 28 по 30 мая.

Ситуация на фронтах и обстрелы Россией гражданской инфраструктуры Украины.

"Это всегда негативно влияет на настроения всех участников валютного рынка, особенно в его наличном сегменте", – рассказал аналитик.

Кроме того, отметил он, потенциальное упразднения торгового безвиза для Украины Евросоюзом может привести к потерям для украинского экспорта в 2,9-3,6 млрд евро ежегодно. Что "будет сильно давить на курс гривны в будущем" – ведь, отмечается, Нацбанк может начать "еще активнее тратить золотовалютные резервы", чтобы поддержать гривну на межбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.

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