Обменники готовятся ощутимо менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в начале марта

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (3-9 марта) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн. В то же время вечером 28 февраля обменные пункты покупают доллары в среднем по 41,19 грн, а продают по 41,72 грн. Таким образом, не исключается значительный рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в банках. Как рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, с понедельника курс наличного доллара в них будет находится в рамках 41,6-42,3 грн – как и в обменниках. Вечером же 28 февраля банки покупают валюту в среднем по 41,3 грн, а продают по 41,8 грн.

В целом же, отмечается, на следующей неделе не стоит ожидать существенных курсовых изменений. Ведь:

валютный рынок остается относительно спокойным;

сейчас все возможные угрозы контролируются, "а их влияние нивелировано".

"Действуют сезонные факторы и монетарные механизмы, которые не дают валютным курсам перелиться через венцы укорененных коридоров допустимых колебаний. Период относительного курсового затишья на валютном рынке будет продолжаться", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: на стабильность рынка также повлияет то, что в первой половине марта предприятия должны уплатить налог на прибыль. То есть, это "потенциально снизит спрос на валюту".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ухудшились долгосрочные ожидания по курсу доллара. Так, финансовые аналитики прогнозируют, что к концу года тот будет находиться на уровне 45,19 грн, тогда как в декабре-2024 они ожидали курса 44,83 грн/доллар.

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