ОАЭ нашли способ обойти блокаду Ирана: новая нефтяная "труба" готова на 50%. Что это значит

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили о существенном прогрессе в строительстве нового нефтепровода, который должен позволить поставки нефти в обход Ормузского пролива. Проект готов почти на 50%.

Об этом сообщил глава ADNOC Султан Ахмед аль-Джабер, пишет CNBC. ADNOC в настоящее время является крупнейшей нефтедобывающей компанией в северной части Персидского залива.

Ожидается, что новый трубопровод удвоит экспортные возможности компании через порт Фуджейра в Оманском заливе. Именно этот порт расположен за пределами Ормузского пролива и позволяет выводить нефть на мировой рынок без прохождения через заблокированный маршрут.

По его словам аль-Джабера, блокада Ормузского пролива уже вызвала "самый серьезный сбой поставок энергии в истории". Мировой рынок, утверждает он, потерял более 1 млрд баррелей нефти, а каждая неделя ограничений добавляет еще около 100 млн баррелей недопоставок.

Почему это критически важно

Ормузский пролив – один из ключевых энергетических маршрутов мира. До эскалации конфликта на Ближнем Востоке через него проходило около пятой части мировых поставок нефти.

После начала войны между Ираном и Израилем 28 февраля 2026 года Иран ограничил проход танкеров через пролив. Это ударило по экспорту нефти и газа из стран Персидского залива, прежде всего ОАЭ и Саудовской Аравии.

Сейчас ОАЭ используют уже имеющийся трубопровод в Фуджейру мощностью 1,8 млн баррелей в сутки. Однако этих объемов недостаточно для полного замещения стандартного экспорта ADNOC.

Аль-Джабер заявил, что даже в случае немедленного завершения конфликта возвращение поставок до 80% довоенного уровня займет не менее четырех месяцев. Полная нормализация потоков ожидается только в первом или втором квартале 2027 года.

"Это создает опасный прецедент, когда одна страна может держать в заложниках важнейший водный путь мира", – сказал глава ADNOC.

Когда запустят новый маршрут

По данным правительственного медиаофиса Абу-Даби, новый трубопровод планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Ранее наследник престола Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед бин Заид Аль Нагаян поручил ADNOC ускорить реализацию проекта из-за рисков для глобального энергетического рынка.

На фоне кризиса США уже прогнозировали снижение стратегической роли Ормузского пролива. Министр энергетики США Крис Райт заявлял, что страны Персидского залива будут строить больше альтернативных маршрутов экспорта нефти.

"Это карта, которую можно разыграть только один раз. Мы увидим уменьшение важности Ормузского пролива, но не уменьшение важности производства и поставки энергоносителей этими странами", – сказал он, комментируя блокаду Ираном пролива.

К слову, ОАЭ с 1 мая также вышли из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и формата ОПЕК+ (члены ОПЕК и еще 10 стран, существенно влияющих на рынок нефти). Это решение называли политической победой президента США Дональда Трампа, который критиковал позицию картеля. Оно позволяет Эмиратам не соблюдать квоты по добыче черного золота.

Как сообщал OBOZ.UA, рост глобальных цен на нефть из-за блокады Ормузского пролива выгоден для России. Кроме того, на фоне кризиса США смягчили санкции в отношении российского сырья.

Однако даже это уже не спасает Кремль, ведь нефтегазовые доходы уже не способны закрыть бюджетную дыру почти в 6 триллионов рублей. Закрытие сотен нефтяных скважин только усугубляет кризис.

