"Большая победа США" и глобальные изменения: ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Что теперь будет с ценами на нефть

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выйдут из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и формата ОПЕК+ (члены ОПЕК и еще 10 стран, существенно влияющих на рынок нефти) уже с 1 мая. Это решение бьет по согласованным действиям нефтедобывающих стран и является политической победой президента США Дональда Трампа, который критиковал позицию картеля. Теперь краткосрочно цены на нефть могут пойти вниз, но в более длинной перспективе растут риски резких колебаний в обе стороны.

О своем решении в ОАЭ заявили 28 апреля, пишет Reuters. Важно понимать, что Эмираты – один из наиболее влиятельных участников ОПЕК, который 60 лет поддерживал совместные ограничения добычи. Выход страны подрывает способность альянса действовать как единый механизм – особенно на фоне войны с Ираном, которая уже вызвала масштабный энергетический шок и давление на глобальную экономику.

"Выход ОАЭ из ОПЕК – это большая победа для США. Президент Дональд Трамп обвинял организацию в "обмане остального мира" путем завышения цен на нефть. Трамп также связал военную поддержку США в Персидском заливе с ценами на нефть, отметив, что, хотя США и защищают членов ОПЕК, те "используют это, вводя высокие цены на нефть", – объясняют аналитики агентства.

– международный картель, созданный в 1960 году для координации объемов добычи и стабилизации цен на нефть. В его состав до 1 мая входят 12 государств: Алжир, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. ОПЕК+ – расширенный формат сотрудничества, основанный в 2016 году. Он включает 12 членов ОПЕК и еще 10 стран-партнеров, не входящих в организацию (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, РФ, Судан, Южный Судан). Суммарно участники формата контролируют около 40% мировой добычи нефти, что позволяет им влиять на глобальную экономику через механизм квот.

Решение Эмиратов частично объясняется и внутренними разногласиями среди союзников. Например, советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш публично критиковал слабую реакцию арабских стран на атаки Ирана.

Впрочем, как пишет провластное арабское издание Khaleej Times, это решение "соответствует долгосрочному стратегическому и экономическому видению ОАЭ". В частности, там отмечают "ускорение инвестиций во внутреннее производство энергии", а также "укрепление преданности роли ответственного и надежного производителя".

Что теперь изменится для рынка

ОПЕК и ОПЕК+ координируют объемы добычи, чтобы удерживать цены на нефть. Поэтому, выход ОАЭ означает глобальные изменения для рынка:

страна больше не обязана соблюдать квоты ;

; может увеличить добычу и экспорт;

на рынке потенциально появится больше нефти.

Это подает сигналы и другим участникам организации: растет риск разбалансировки картеля и усиливаются внутренние конфликты. Из-за этого снижается эффективность договоренностей по квотам.

Для рынка это означает переход в фазу менее предсказуемой динамики. С одной стороны, возможность добывать больше нефти в ОАЭ формирует базовый сценарий снижения цен.

С другой же стороны, обостряется ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке, и это "путает прогнозы". Перевозки нефти уже затруднены из-за рисков в Ормузском проливе – ключевом маршруте, через который проходит около пятой части мировых поставок энергоносителей. В результате рынок получает противоречивые сигналы – избыток предложения с одной стороны и риски дефицита с другой.

Что это означает для Украины?

В Украине изменение цен на нефтяном рынке напрямую влияет на стоимость автомобильного топлива на АЗС. Краткосрочное падение цен может привести к удешевлению бензина и дизеля, но эффект не будет мгновенным – цены на АЗС реагируют с задержкой из-за особенностей контрактов на закупки и логистику.

Стоит учесть и то, что ориентиром для рынка является не только сырая нефть, но и европейские котировки нефтепродуктов, поскольку большинство топлива импортируется. В структуре цены литра около трети формирует сырье, остальные же – это налоги, логистика и маржа.

Поэтому даже существенное удешевление нефти не дает пропорционального падения цен на АЗС. Кроме нефти, важную роль играет курс гривни, расходы на доставку и ситуация на рынке ЕС.

Цены же на топливо непосредственно влияют на инфляцию и себестоимость почти всех товаров и услуг в Украине. Экономические процессы зависят от автомобильных перевозок, поэтому дорогой бензин и дизель повышают расходы на логистику, что закладывается в цены как отечественных, так и импортных товаров.

Отдельно реагирует агросектор – топливо является ключевой статьей расходов во время посевной и жатвы. Также меняется стоимость пассажирских перевозок и тарифов на доставку. Кроме того, при подорожании топлива растут расходы Вооруженных Сил.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 28 апреля нефть на мировых рынках дорожала. Причиной в экспертной среде называли мирные переговоры США и Ирана, которые зашли в тупик.

